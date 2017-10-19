جيندر مهال يتحدى بروك ليزنر في بطولة حاملي الألقاب “Survivor Series” (صور)

عشاق المصارعة الحرة على موعد مع أقوى بطولة للأبطال حاملي الألقاب (Survivor Series challenge) والتي ستحتل المانشيتات الرئيسية في الشهر المقبل.

وأعلن حامل اللقب جيندر ماهال حامل لقب بطولة دبليو دبليو إي الحالي للوزن الثقيل في الليلة الماضية تحديه لبطل العالم واتحاد المصارعة الحرة بروك ليزنر، في واحدة من المواجهات الملحمية بين الاثنين.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن الوحش ليزنر الذي لم يرفض أبداً دعوة للنزال سوف يظهر ليلة الإثنين المقبل للرد على نجم علامة سماكدوون على الهواء مباشرة.

يذكر أن المحارب المثير للجدل مهال، احتفظ مرة أخرى بحزامه في المباراة الشرسة أمام شينسوكي ناكامورا ضمن سلسلة ” Hell In A Cell “، وهي المرة الثانية التي يفشل فيها الياباني القوي في هزيمة ماهال.

وبحسب التقارير، ستقام بطولة (Survivor Series challenge) في 19 نوفمبر المقبل بمركز تويوتا في هيوستن، تكساس.

وبينما لا يزال أمامه خمسة أسابيع، يتعين على مهال الاستعداد بكل ما أوتي من قوة لمواجهة البلدوز بروك ليزنر.