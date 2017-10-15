فيدرر يهزم نادال ويحصد لقب بطولة شنغهاي للأساتذة

توج السويسري المخضرم روجر فيدرر المصنف الثاني عالميا بلقب بطولة شنغهاي للتنس للأساتذة، اليوم الأحد، بعد فوزه على منافسه الأكبر الإسباني رفائيل نادال المصنف الأول على مستوى العالم.

وفي المباراة النهائية للبطولة المقامة في الصين، فاز فيدرر المصنف الثاني في البطولة، على المصنف الأول نادال بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-4 و6-3.

والتقى اللاعبان للمرة الـ38 في مسيرتيهما، وفاز فيدرر في آخر خمس مواجهات جمعته بنادال.