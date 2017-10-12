تركي آل الشيخ رئيسًا للجنة الأولمبية السعودية

أعلن حساب اللجنة الأولمبية السعودية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن انتخاب تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، رئيسا للجنة الأولمبية في الدورة الحالية بين عامي 2017 ـ 2020.

وقال حساب الأولمبية السعودية على تويتر :”معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيساً للجنة الأولمبية السعودية للفترة المتبقية من الدورة الأولمبية الحالية 2017-2020م.”

وتوافد أعضاء الجمعية العمومية للأولمبية السعودية إلى قاعة الاجتماعات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، حيث انطلقت مراسم اجتماع الجمعية العمومية بتسجيل أسماء الأعضاء الذين يحق لهم التصويت والانتخاب.

وأحدث آل الشيخ حراكا كبيرا منذ تعيينه رئيسا لهيئة الرياضة السعودية، بعدة قرارات هامة كان آخرها إحالة عبدالبرقان عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى هيئة الرقابة والتحقيق بعد ثبوت 18 مخالفة بحقه.