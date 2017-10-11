شارابوفا تتقدم في بطولة تيانغين للتنس

تأهلت الروسية ماريا شارابوفا ،إلى الدور الثاني في بطولة تيانغين المفتوحة للتنس للسيدات، اليوم الأربعاء.

ففي الدور الأول للبطولة المقامة في الصين ،فازت شارابوفا على الرومانية إيرينا بيجو المصنفة التاسعة بمجموعتين متتاليتين ،وبواقع 6-4 و6-2.

وخرجت الأوكرانية ليسيا تسورنكو ،المصنفة السابعة من البطولة، بخسارتها أمام الصينية دوان يينغ يينغ 6-4 و7-6.

كما ودعت الأمريكية أليسون ريسك ،المصنفة الثامنة، منافسات البطولة ؛لتعثرها أمام الصينية وانغ يافان 6-3 و6-3.

وبلغت اليونانية ماريا ساكاري ،المصنفة السادسة، منافسات الدور الثاني ،بتغلبها على الصينية ليو فانغ تشو 6-2 و6-1.

وفازت الإسبانية سارة سوريبس تورمو على الأسترالية أرينا روديونوفا 6-2 و6-7 و6-4 ،كما تأهلت الأمريكية كريستينا مكهيل إلى الدور الثاني بفوزها على اليابانية ناو هيبينو 6-3 و6-3.

وصعدت أرينا سابالنكا ،لاعبة روسيا البيضاء، إلى الدور الثاني؛ بفوزها على الصينية هان شين يون 6-3 و6-3.