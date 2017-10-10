الاتحاد الدولي للملاكمة يوقف رئيسه “مؤقتًا

أعلن الاتحاد الدولي للملاكمة إيقاف رئيسه التايواني شينج-كو وو بشكل مؤقت.

وابتلي الاتحاد الذي يتخذ من سويسرا مقرا له بخلافات داخلية على مدار أشهر مع انتشار مزاعم عن تحريض “وو” ضد أغلب مسؤولي اللجنة التنفيذية الذين فشلوا في إبعاده من خلال تصويت على سحب الثقة تم تقديمه في يوليو تموز الماضي.

وأضاف الاتحاد الدولي للملاكمة بموقعه على الانترنت أن “وو” (70 عاما) بدأ اليوم الاثنين إيقافا مؤقتا وفوريا عن كافة مهام منصبه بعد قرار لجنة انضباطية انتظارا لانتهاء بحث الشكوى المقدمة ضده.

وأضاف الاتحاد الشكوى تقدم بها 11 عضوا باللجنة التنفيذية في الأول من أكتوبر تشرين الأول الجاري ودفعوا خلالها بأن “وو”، “انتهك ويواصل انتهاك عدة بنود من لوائح ومواثيق الاتحاد الدولي” مطالبين بإيقافه.

وتابع البيان “رئيس اللجنة والأعضاء المكلفين ببحث هذه المسألة يعتقدون أن الوضع بات ملحا ويتطلب اتخاذ إجراءات مؤقتة فورية”.

ولم يكن هناك أي تعليق فوري من “وو” ومسؤولي الاتحاد الدولي بما في ذلك وليام لوي-ماري المدير التنفيذي للاتحاد الذي لم يرد على الهاتف أو الرسائل التي بعثت بها رويترز عبر البريد الالكتروني.