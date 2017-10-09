نتائج عرض “Hell in a Cell 2017”: أوينز يحسم مواجهة الزنزانة وجيندر مهال يحافظ على لقبه (فيديو)

شهد عشاق المصارعة الحرة العالمية عرضا خياليا في مسابقة “هيل إن سيل” “Hell in a cell” الذي تقيمه مؤسسة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية WWE تحت مظلة عرض “سماكدون”، فجر الثلاثاء.

بطولة سماكداون للزوجي

وبدأ الصراع بين فريقي جـيـمـي وجـــاي أوسو وفريق بيغ إي واكزافيير وودز، إذ قدّم الفريقان مواجهة نارية للغاية أشعلت المدرّجات والجماهير الغفيرة في افتتاح العرض الكبير، إذ لم يتوان جيمي وجاي أوسو وبيغ إي واكزافيير وودز عن استخدام كل ما أتيح لهم من أدوات تحت الحلبة مثل الطاولات الخشبية وعصي الكيندو والسلاسل الحديدية، وحسم الأوسوز المواجهة بعد قفزة مزدوجة وقاسية فوق وودز في نهاية النزال.

مواجهة تصفية الحسابات

وكانت هذه المواجهة بين روسيف وراندي أورتن، والتي بدأت باشتباك عادي كاد ينتهي بضربة أر كي أو مباغتة من “الأفعى” أجبرت البلغاري على الانسحاب من الحلبة لاستعادة توازنه، سيطر أورتن في البداية على أجواء النزال وتفوّق على خصمه الذي نجح بعد ذلك باستعادة زمام الأمور وتوجيه ضربات موجعة لخصمه خارج الحلبة.

وكاد روسيف ينهي صمود خصمه عندما قرّر استخدام حركة الإخضاع الشهيرة خاصته، لكنّ أورتن هرب منها خارج الحلبة في اللحظات الأخيرة، وتمكن من قلب الأمور لمصلحته بعد عودته إلى الحلبة، لكنّ روسيف كاد يقلبها لمصلحته هو الآخر، إلّا أن راندي أورتن كان أسرع بتنفيذ ضربته التي أشعلت الجماهير وضمنت له الفوز بالمواجهة وتثبيت خصمه.

بطولة الولايات المتحدة

وشهد هذا النزال شراسة كبيرة بين باورن كوربين وأي جي ستايلز وتاي ديلينغر، إذ فوجئ “الذئب المنفرد” بارون كوربين بتحالف خصومه أي جي ستايلز وتاي ديلينغر ضدّه فور انطلاق المواجهة الثلاثية، وهو ما أجبره على الهروب مؤقتا إلى أن تم الإمساك به فور عودته للحلبة التي طرد منها بتعاون خصومه، استغل ديلينغر انشغال البطل بالتحديق بكوربين وكاد يخطف اللقب بمحاولة تثبيت مباغتة.

واشتعلت المواجهة بشكل كبير عندما أخذ النجوم الثلاثة يتبادلون الضربات العنيفة والقوية مع محاولة تثبيت أخرى من كوربين على ستايلز عقب حركة عنيفة أسقطه بها على ركبته من أعلى الحلبة، وكاد ديلينغر يحسم النزال دون قصد بعد أن سقط فوق بارون المنهك عقب ركلة على رأسه من الاستثنائي، وجاء الحسم في نهاية المطاف لمصلحة بارون كوربين الذي استغل إطاحة ستايلز بمنافسهما وأخرجه بعيدا عن الحلبة وقام بتثبيته، وأعلن كوربين نفسه بطلا جديد للولايات المتحدة.

بطولة سيدات سماكداون

انتهى النزال لمصلحة تشارلوت بقرار من الحكم بسبب استخدام نتاليا لكرسي حديدي في الهجوم عليها بعد عجزها عن مجاراتها في الحلبة، وهو ما يبقي الحزام بحوزة نتاليا لخسارتها بعدم الأهلية بحسب قوانين المصارعة، وظهرت تشارلوت متألمة للغاية عقب ذلك الهجوم وذرفت الدموع من شدّة الألم ما دفع الحكم للشك بتعرّضها لإصابة.

بطولة WWE

وحقق خلال هذا النزال جـيـنـدر مـهـال الفوز على شنسكي نكامورا، حيث أرهب النجم شينسكي نكامورا خصمه جيندر مهال بركلاته السريعة وفعه للابتعاد نحو زاوية الحلبة مع بداية المواجهة، ونجح الهندي بخداع الياباني عندما تحداه لمكاسرته بالأيدي، لكنّه وجّه له ركلة مباغتة منحته السيطرة بشكل مؤقت وقصير، قبل أن يعود نكامورا لركلاته القوية التي مكنته من الاستحواذ على زمام المواجهة.

واقترب نكامورا من حسم المواجهة عقب ضربة كينشاسا قاضية تملّص منها جيندر مهال بواسطة الحبال، وحاول بعدها الهروب من المواجهة للعد عليه خارج الحلبة من أجل الحفاظ على لقبه، لكنّ نكامورا أعاده إلى الحلبة وحاول تنفيذ ركلة قاضية جديدة إلّا أنه وجد نفسه يصطدم بزاوية الحلبة ويتعرّض لضربة قاضية من “مهال”، الذي حافظ على لقبه كبطل WWE.

بوبي روود يهزم دولف زيغلر

تمكن بوبي روود من حسم المواجهة بشكل مباغت بعد محاولات تثبيت متتالية ومتبادلة بينه وبين خصمه، وعبّر دولف زيغلر بعد ذلك عن غضبه من الخسارة بتنفيذ حركته القاضية على خصمه قبل مغادرة الحلبة.

داخل الزنزانة “أوينز يسقط شين مكمان”

قدّم كلا النجمين مواجهة نارية وعنيفة ومجنونة بمعنى الكلمة، إذ تعارك كلاهما بشكل عنيف خارج وداخل وفوق القفص الحديدي العملاق، وجاءت النهاية لمصلحة كيفين أوينز بمساعدة مفاجئة للغاية من صديقه السابق سامي زين الذي ساعده؛ ما مكنه من تحقيق الفوز، وذلك بعدما سحبه من فوق طاولة المعلقين قبل أن يقفز عليه شين مكمان من أعلى القفص، ومن ثم سحبه وأمر الحكم بالعد لمصلحته، ولم يتمكن أوينز من العودة خلف الكواليس وحظي بمساعدة المسعفين كي يتمكن من المشي، بينما نُقل مكمان محمولا على محفة مع نهاية العرض.