هاميلتون يفوز بسباق الجائزة الكبرى الياباني لفورمولا 1

فاز سائق فريق مرسيدس لويس هاميلتون ،بسباق الجائزة الكبرى الياباني ،بعد أن بدأ السباق من المركز الأول ،وقطع خطوة كبيرة نحو الفوز باللقب العالمي، حيث اضطر منافسه سيباستيان فيتيل إلى الانسحاب مبكرًا ،فى حدث درامي تعرض له فريق فيراري.

وحقق هاميلتون الفوز بالسباق الثامن خلال الموسم الحالي ،والسباق رقم 61 فى مسيرته متقدمًا على ثنائي فريق رد بول ماكس فيرستابن ودانيال ريتشارديو.

كما زاد عدد النقاط الذى ينفرد به فى مقدمة الترتيب العام للسائقين إلى 59 نقطة ،قبل أربعة سباقات فقط على انتهاء الموسم ،حيث تسبب عطل فى شمعة الإشعال فى أحدث انتكاسة لفريق فيراري.

وبوسع هاميلتون الآن أن يضمن الفوز ببطولة العالم للمرة الرابعة في السباق المقبل ،في أوستن بتكساس ،وهو نفس السباق الذي حقق من خلاله لقبه الأخير في عام 2015.