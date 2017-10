هاميلتون يفوز بسباق الجائزة الكبرى الياباني لفورمولا 1

فاز سائق فريق مرسيدس لويس هاميلتون ،بسباق الجائزة الكبرى الياباني ،بعد أن بدأ السباق من المركز الأول ،وقطع خطوة كبيرة نحو الفوز باللقب العالمي، حيث اضطر منافسه سيباستيان فيتيل إلى الانسحاب مبكرًا ،فى حدث درامي تعرض له فريق فيراري.

وحقق هاميلتون الفوز بالسباق الثامن خلال الموسم الحالي ،والسباق رقم 61 فى مسيرته متقدمًا على ثنائي فريق رد بول ماكس فيرستابن ودانيال ريتشارديو.

A very happy @LewisHamilton! Is this a defining moment in the #F1 championship? #beINF1 pic.twitter.com/ArcwIUHunr

