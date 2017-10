بطل العالم السابق للملاكمة جورج فورمان يتحدى الممثل ستيفن سيغال ويدعوه للنزال

تحدى بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل، جورج فورمان، الممثل ستيفن سيغال، ودعاه من خلال تغريدة على تويتر للنزال واحد لواحد.

وكتب بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل في تغريدة على موقع التدوينات المصغر “تويتر”: “ستيفن سيغال، أنا أتحداك، واحد لواحد، أنا سوف أستخدم الملاكمة معك، ويمكنك أنت استخدام أي شيء، 10 جولات في لاس فيغاس”.

تغريدة الملاكم البالغ من العمر 68 عامًا جمعت أكثر من 20 ألف إعجاب، وتم وصمها من قبل ما يقرب من تسعة آلاف مستخدم لتويتر.

Steven Seagal, I challenge you One on one, I use boxing you can use whatever. 10 rounds in Vegas pic.twitter.com/tTy7Qo4zHF

— George Foreman (@GeorgeForeman) ٢ أكتوبر، ٢٠١٧