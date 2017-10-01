مقاتل يستعين بحركة “كريس جيريكو” الشهيرة للقضاء على منافسه (فيديو)

يعتبر كريس جيريكو ( 46 سنة ) أحد أساطير المصارعة، فهو بطل العالم 6 مرات، وكان أحد المبدعين في رياضة المصارعة حيث استطاع أن يستعمل عدة طرق لهزم منافسيه والفوز عليهم بسهولة في عدة نزالات.

وفي ليلة المصارعة MMA في بولتون استعمل المقاتل جونو ميارس أحد طرق الأسطورة جيريكو لهزم منافسه أرون جونز.

وكان البطل جونو يبدو سعيدا بالطريقة التي شلت حركة منافسه بشكل كبير حيث ظهر وهو يخرج لسانه للجماهير بطريقة مستفزة كإعلان على تفوقه.

وأثارت الحركة الغريبة رواد المواقع الاجتماعية حيث شكلت مادة دسمة لهم ولتعليقاتهم الساخرة من الحركة التي اشتهر بها أسطورة المصارعة جيريكو .