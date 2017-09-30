شارابوفا تثأر لخسارتها أمام سيفاستوفا وتتقدم في بطولة الصين

ثأرت ماريا شارابوفا، المصنفة الأولى على العالم سابقًا، لخسارتها أمام أنستاسيا سيفاستوفا لاعبة لاتفيا في بطولة أمريكا المفتوحة بالانتصار عليها 7-6 و5-7 و7-6 في الدور الأول لبطولة الصين المفتوحة للتنس للسيدات، اليوم السبت.

وانتفضت اللاعبة الروسية البالغ عمرها 30 عامًا، والعائدة للمنافسات لأول مرة منذ خروجها من الدور الرابع لبطولة أمريكا، لتعوض تأخرها ثلاث مرات وتقتنص المجموعة الأولى بنتيجة 7-3 في الشوط الفاصل.

ورغم خسارة إرسالها في الشوط الأول للمجموعة الثانية نجحت سيفاستوفا المصنفة 16 في الانتفاض من جديد لتفرض على منافستها خوض مجموعة حاسمة.

واحتاجت شارابوفا لضربة أمامية عندما كانت النتيجة 6-5 قبل أن تحسم مقعدها في الدور الثاني بعد أكثر من ثلاث ساعات.

وستلتقي شارابوفا في الدور الثاني مع الأمريكية جنيفر برادي أو الروسية إيكاترينا مكاروفا.

وفي وقت سابق اليوم أنهت الرومانية سيمونا هاليب سلسلة من ثلاث هزائم متتالية بالفوز على الأمريكية أليسون ريسك 6-3 و3-6 و6-2.

وتغلبت اللاعبة الرومانية على بداية متواضعة قبل حسم 12 بين آخر 14 نقطة لتضمن التأهل إلى الدور الثاني.