بطل بريطانيا يوجه لكمات مميتة لشخصين في شجار شوارع (فيديو)

يواجه بطل إنجلترا ونجم الكريكيت بن ستوكس عقوبة الإيقاف بالمملكة المتحدة بعد انتشار فيديو صادم له يظهر فيه وهو يلكم شخصين في مشاجرة بالشارع.

ويظهر ستوكس في الفيديو والصور أمام رجل يمسك بزجاجة خلال المواجهة التي اندلعت في شارع بريستول في الساعة 2 ونصف بعد منتصف الليل.

ويظهر بن ستوكس في مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية وهو يسدد أول لكمة للرجل الذي يحمل زجاجة.

يسقط الاثنان على الرصيف بينما يحاول رجل آخر سحب ستوكس بعيدًا، ما أثار غضبه بشدة، وأخذ يسدد له اللكمات المميتة.

ويمكن في مقطع الفيديو مشاهدة اللكمات والضربات القاسية، وصراخ الرجل، لاسيما بعدما ضرب ستوكس الرجل بالزجاجة في وجهه بيده اليسرى حيث ينتهي الفيديو.

تم اعتقال ستوكس للاشتباه في تسببه في ضرر جسدي جسيم للرجل، ثم أطلق سراحه دون توجيه أي تهمة إليه في أعقاب تحقيق شرطي.

وبحسب الصحيفة، قد يواجه ستوكس عقوبة الإيقاف أو الغرامة لما بدر منه من سلوك منفلت وعنيف، لاسيما بعد انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.