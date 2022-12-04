فيوري يهزم تشيسورا للمرة الثالثة ويحتفظ بلقب مجلس الملاكمة العالمي لوزن الثقيل

تغلب البريطاني تايسون فيوري، بطل العالم في الوزن الثقيل، على مواطنه ديريك تشيسورا بعد إيقاف اللعب في الجولة العاشرة، ليحتفظ بلقب مجلس الملاكمة العالمي ويكمل ثلاثة انتصارات على منافسه القديم، في أمسية باردة على استاد نادي توتنهام هوتسبير، يوم السبت.

حقق فيوري الانتصار في مباراة من جانب واحد أمام 60 ألف متفرج احتشدوا في ملعب توتنهام هوتسبير شمال لندن في ليلة باردة من ليالي ديسمبر كانون الأول، ليكمل ثلاثة انتصارات على حساب خصم شجاع استطاع التفوق عليه عن جدارة.

وهدد فيوري الملقب باسم "ملك الغجر" بإحداث "مذبحة" في الحلبة وسيطر منذ البداية، لكن تشيسورا استمر في القتال واندفع مرارا على الحبال ولكنه استطاع امتصاص الضربات القوية من خصمه الأطول والأثقل.

وكان فيوري يوجه اللكمات بحرية في الجولة الثانية، وفي ظل عدم ثبات تشيسورا على ساقيه في الجولة الثالثة، سقط الملاكمان على الحبال بطريق الخطأ.

وقال ديفيد هاي، البطل السابق لرابطة الملاكمة العالمية، في تعليق لمحطة "بي.تي سبورت" على جانب الملعب بعد ست جولات من اللكمات: "هيمنة كاملة".