ديوكوفيتش يهزم روبليف ويبلغ قبل نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

قدم نوفاك ديوكوفيتش عرضا راقيا آخر في أستراليا المفتوحة للتنس، اليوم الأربعاء، ليمزق أندريه روبليف المصنف الخامس 6-1 و6-2 و6-4 ويبلغ الدور قبل النهائي في ملبورن بارك حيث يسعى للفوز بلقبه العاشر هناك ليمدد رقمه القياسي الذي سيصبح كذلك لقبه الـ22 في البطولات الأربع الكبرى.

واستهدف ديوكوفيتش ضربات روبليف الأمامية والإرسال الثاني في أجواء عاصفة في ملعب رود ليفر ليتقدم 3-1 في المجموعة الأولى بعد خطأ مزدوج من اللاعب الروسي المصنف الخامس في نقطة كسر الإرسال ومن وقتها لم يتراجع النجم الصربي.