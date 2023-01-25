ديوكوفيتش يهزم روبليف ويبلغ قبل نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
قدم نوفاك ديوكوفيتش عرضا راقيا آخر في أستراليا المفتوحة للتنس، اليوم الأربعاء، ليمزق أندريه روبليف المصنف الخامس 6-1 و6-2 و6-4 ويبلغ الدور قبل النهائي في ملبورن بارك حيث يسعى للفوز بلقبه العاشر هناك ليمدد رقمه القياسي الذي سيصبح كذلك لقبه الـ22 في البطولات الأربع الكبرى.
واستهدف ديوكوفيتش ضربات روبليف الأمامية والإرسال الثاني في أجواء عاصفة في ملعب رود ليفر ليتقدم 3-1 في المجموعة الأولى بعد خطأ مزدوج من اللاعب الروسي المصنف الخامس في نقطة كسر الإرسال ومن وقتها لم يتراجع النجم الصربي.
وأظهر ديوكوفيتش مدى صعوبة التغلب عليه رغم أنه كان يلف فخذه بشريط ضاغط بسبب مشكلة في العضلات الخلفية. وكسر إرسال منافسه في الشوط الخامس من المجموعة الثانية.
وأنقذ ديوكوفيتش نقطة لكسر إرساله في الشوط التالي وأطلق صرخة مدوية قبل المضي قدما ليضاعف تفوقه بعد أن نال الإحباط من روبليف الذي صب خيبة أمله على مدربه في المدرجات بعد خطأ مزدوج آخر.
وانقض ديوكوفيتش على منافسه مبكرا في المجموعة الثالثة بعد أن نفدت جميع حيل روبليف ليضرب موعدا مع الأمريكي تومي بول في قبل النهائي.