"الرجل الذي سيقود إنجلترا إلى المجد".. إشادة واسعة بجود بيلينغهام

يصف البعض جود بيلينغهام بأنه الرجل الذي سيقود إنجلترا إلى المجد، وقد قدم أداءً مميزًا، يوم الأحد، أمام صربيا في بطولة يورو 2024، خاصة في الشوط الأول ليحظى بإشادات واسعة من المشجعين والنقاد وسط أداء متواضع للمنتخب الإنجليزي.

وصنع لاعب ريال مدريد، البالغ من العمر 20 عامًا، بضربة رأس قوية في الدقيقة 13 الفارق في الفوز غير المقنع 1-صفر الذي وضع إنجلترا في صدارة المجموعة الثالثة، لكن مستواه الرائع وهيمنته المطلقة أكسبته إشادة كبيرة.

وقال ريو فرديناند، مدافع مانشستر يونايتد السابق، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "لقد بدأ المباراة بنهج: اسمعوا يا رفاق، هذه مباراتي.

"الطريقة التي يشير بها وسيره في الملعب وكتفيه للخلف، تجعلك تعتقد أن هذا الرجل يعرف ويؤمن ويفهم أنه هو اللاعب المناسب".