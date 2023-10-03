الهلال يتجاوز نساجي مازاندران في دوري أبطال آسيا (فيديو)

تغلب نادي الهلال السعودي 3/0 على مضيفه نساجي مازاندران الإيراني في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسبا، اليوم الإثنين.

وعلى استاد آزادي وضع ألكسندر ميتروفيتش الهلال في المقدمة في الدقيقة 18 من ضربة رأس بعد كرة عرضية من محمد البريك.

ولعب كل من الهلال ونساجي بـ10 لاعبين بعد طرد سلمان الفرج من الهلال، وأمير محمد هوشمند من الفريق الإيراني في الدقيقة 38 بعد اشتباكات بين اللاعبين.