الهلال يتجاوز نساجي مازاندران في دوري أبطال آسيا (فيديو)
تغلب نادي الهلال السعودي 3/0 على مضيفه نساجي مازاندران الإيراني في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسبا، اليوم الإثنين.
وعلى استاد آزادي وضع ألكسندر ميتروفيتش الهلال في المقدمة في الدقيقة 18 من ضربة رأس بعد كرة عرضية من محمد البريك.
ولعب كل من الهلال ونساجي بـ10 لاعبين بعد طرد سلمان الفرج من الهلال، وأمير محمد هوشمند من الفريق الإيراني في الدقيقة 38 بعد اشتباكات بين اللاعبين.
وفي الدقيقة 58 سجل النجم البرازيلي نيمار الهدف الثاني للهلال وهو أول هدف له مع الفريق السعودي.
وجاء هدف نيمار بتسديدة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من ناصر الدوسري.
واختم صالح الشهري ثلاثية الهلال في الدقيقة 90+2 بعدما حوّل تسديدة ناصر الدوسري.
ورفع الهلال رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين، وهو نفس رصيد نافباخور نامانجان الأوزبكي الذي تعادل مع الهلال، وفاز على مومباي سيتي.
ومن المقرر أن يلعب الهلال مع الأخدود قبل مواجهة مومباي سيتي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
والهلال أكثر فريق تتويجًا بلقب دوري أبطال آسيا برصيد 4 ألقاب آخرها العام 2021.
فوز الفيحاء
وفي المجموعة الأولى فاز الفيحاء السعودي 2/0 على ضيفه باختاكور الأوزبكي، وسجل هدفي الفيحاء عبدالحميد صابري في الدقيقتين العاشرة و71.
ولحساب المجموعة ذاتها تغلب العين 4/2 على أهال التركمانستاني.
ويملك العين 6 نقاط مقابل 3 نقاط لآهال، و3 نقاط للفيحاء، في حين لا يملك باختاكور أي نقطة.