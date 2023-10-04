فتح باب تقديم الطلبات لقارة آسيا وأوقيانوسيا لاستضافة كأس العالم 2034

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الأربعاء، إقامة كأس العالم 2030 في المغرب، وإسبانيا، والبرتغال، بينما ستقام أول 3 مباريات في أوروغواي، والأرجنتين، وباراغواي، للاحتفال بمئوية المسابقة.

وقال غياني إنفانتينو رئيس الفيفا: "في عالم منقسم وكرة قدم متحدة، وافق مجلس الفيفا الذي يمثل عالم كرة القدم بأسره بالإجماع على الاحتفال بمئوية كأس العالم، حيث أُقيمت النسخة الأولى في أوروجواي العام 1930، بأكثر طريقة ملائمة".

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي: "نتيجة لذلك ستقام الاحتفالات في 3 دول في أمريكا الجنوبية: وأوروغواي، والأرجنتين، وباراغواي، عبر تنظيم مباراة واحدة في كأس العالم 2030".

وكان الملف المشترك من المغرب، والبرتغال، وإسبانيا، هو الملف الوحيد لاستضافة البطولة، وكان من المفترض أن يعلن "الفيفا" الملف الفائز خلال العام المقبل.

وأقيمت بطولة كأس العالم لأول مرة، في 1930، في أوروغواي، ونجح أصحاب الأرض بحصد اللقب.

وستكون هذه أول نسخة من كأس العالم تقام في 3 قارات و 6 دول.