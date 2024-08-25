فاز ليفربول على ضيفه برينتفورد بثنائية دون رد مساء اليوم الأحد على ملعب "آنفيلد" في الجولة الثانية للدوري الإنجليزي.

تقدم الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 13 من عمر المباراة بعد هجمة عكسية مثالية لصالح ليفربول.

وأحرز المصري محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 70 بعدما تسلم كرة سريعة وانطلق في منطقة جزاء برينتفورد وأودع الكرة في مرمى الضيوف بسهولة.

وحقق ليفربول الفوز الثاني على التوالي بقيادة مدربه الهولندي أرني سلوت ووصل إلى النقطة السادسة بالعلامة الكاملة بعد مرور أول جولتين.

وتساوى ليفربول مع مانشستر سيتي حامل اللقب وآرسنال وبرايتون في المركز الرابع بفارق الأهداف.

وتوقف رصيد برينتفورد عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر في جدول الترتيب بعدما تلقى أول هزيمة.

ويسعى ليفربول لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي للمرة 20 في تاريخه وهو اللقب الغائب منذ موسم 2019 – 2020.

واستعان ليفربول بخدمات مدربه الهولندي أرني سلوت الذي تولى المهمة خلفًا للألماني يورغن كلوب الذي ارتبط بالريدز على مدار 9 أعوام.

وشهدت الجولة الثانية فوزًا عريضًا لصالح تشيلسي على حساب ولفرهامبتون بنتيجة 6-2 مساء اليوم الأحد بينما تعادل نيوكاسل مع مضيفه بورنموث بنتيجة 1-1.

وفاز آرسنال على مضيفه أستون فيلا بنتيجة 2-0 كما تغلب بنفس النتيجة فريق وست هام يونايتد على مضيفه كريستال بالاس، واقتنص توتنهام فوزًا عريضًا على إيفرتون برباعية دون رد.

وحقق مانشستر سيتي فوزًا عريضًا على ضيفه إيبسويتش تاون بنتيجة 4-1 بينما خسر مانشستر يونايتد أمام برايتون بنتيجة 1-2 وفاز فولهام على ضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف.