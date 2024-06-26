سيارات الإسعاف تدخلت.. اشتباكات بالأيدي في مباراة الصعود للدوري المصري (فيديو)

وتمكن حرس الحدود من الصعود للدوري المصر الممتاز بعدما وصل إلى 13 نقطة في صدارة الدورة الرباعية، بعدما فاز على سبورتنغ بنتيجة 2/1، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد المكس.

فيما انتهت مباراة منتخب السويس والترسانة، بفوز الأول بنتيجة 1/0 باللقاء الذي أقيم على ملعب ستاد الترسانة.