سيارات الإسعاف تدخلت.. اشتباكات بالأيدي في مباراة الصعود للدوري المصري (فيديو)
شهدت مباراة فريق حرس الحدود وسبورتنغ، التي حسمت الصعود إلى الدوري المصري الممتاز، مشادات واشتباكات بالأيدي، بعد خطف نادي الحرس بطاقة التأهل للدوري المصري.
وفاز حرس الحدود على سبورتنغ بنتيجة 2/1، في جولة الحسم بالدورة الرباعية، لتحديد صاحب البطاقة الثالثة للصعود إلى الدوري المصري الممتاز.
وعقب انتهاء المباراة وأثناء احتفالات حرس الحدود بالصعود حدثت مشادة قوية بين الفريقين.
وتطورت المشادة إلى اشتباكات بالأيدي، حتى تدخلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين.
وتدخل الإداريون والموظفون من الجانبين، حتى تم فض الاشتباك.
وتمكن حرس الحدود من الصعود للدوري المصر الممتاز بعدما وصل إلى 13 نقطة في صدارة الدورة الرباعية، بعدما فاز على سبورتنغ بنتيجة 2/1، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد المكس.
فيما انتهت مباراة منتخب السويس والترسانة، بفوز الأول بنتيجة 1/0 باللقاء الذي أقيم على ملعب ستاد الترسانة.