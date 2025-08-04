سر انهيار صفقة انتقال مصطفى محمد إلى نيوم السعودي

انهارت صفقة انتقال مصطفى محمد، نجم منتخب مصر وفريق نانت الفرنسي، إلى نادي نيوم السعودي في الموسم الجديد.

وارتبط اسم اللاعب، صاحب الـ 27 عاماً، بالرحيل إلى دوري روشن للمحترفين، بجانب تلقيه عروضًا أخرى من جانب إسطنبول باشاك شهير التركي وبعض أندية الدوري المصري، مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز.

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وكشف تقرير، نشره موقع "Africafoot"، عن انهيار المفاوضات بين ناديي نيوم ونانت، بعد أن وصلت إلى مرحلة متقدمة في الأيام الماضية.

وتوصل النادي السعودي لاتفاق مبدئي مع اللاعب مقابل 5 ملايين يورو، وهو ما نال موافقة النجم المصري وأعطى الضوء الأخضر لارتداء قميص نيوم.

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وأشار التقرير إلى أن التفاوض بين الناديين واجه أزمة حادة؛ بسبب بعض الخلافات حول قيمة الصفقة؛ إذ يشترط نادي نانت الحصول على 10 ملايين دولار أمريكي لبيع لاعبه، بجانب نسبة من عائد إعادة البيع.

وترى إدارة نيوم أن هذه الشروط تبدو ضخمة، وهو ما أدى إلى تعليق التفاوض لضم اللاعب المصري.

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ويرتبط اللاعب الملقب بـ"الأناكوندا" بعقد مع الفريق الفرنسي حتى صيف 2027.

وخاض مصطفى محمد، الذي يعد لاعبًا أساسيًا في المنتخب المصري منذ 2019، تجربة سابقة أيضاً مع غلطة سراي التركي، وشارك في 47 مباراة دولية، سجل خلالها 13 هدفًا مع الفراعنة.