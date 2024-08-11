كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تفاصيل العرض الذي تلقاه أحمد سيد "زيزو"، نجم الفريق، مؤخرًا من أحد أندية الدوري السعودي، وموقف الإدارة من رحيله.

وكان أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الزمالك، كشف عن تلقي ناديه عرضًا من نادي نيوم السعودي للتعاقد مع "زيزو".

ويلعب نادي نيوم في دوري الدرجة الثانية السعودي "دوري يلو".

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن العرض الذي وصل لأحمد سيد (زيزو) كان بمقابل 2 مليون دولار أمريكي، ولكن مجلس الإدارة يرفض تمامًا رحيل اللاعب مقابل هذا المبلغ".

وأضاف المصدر: "الزمالك لن يوافق على رحيل اللاعب سوى مقابل 5 ملايين دولار كحد أقصى للموافقة على بيعه".

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وتابع: "مجلس إدارة الزمالك أبلغ زيزو بموقفه النهائي، في ظل رغبة اللاعب للخروج للاحتراف الخارجي".

وأتم: "زيزو طلب من الزمالك تسهيل رحيله، خاصة وأنه قدم الكثير للنادي منذ انضمامه للفريق".

ومن المنتظر أن يعقد مسؤولو الزمالك، جلسة مع زيزو خلال أيام لحسم ملف احترافه بشكل نهائي.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك في صيف 2025، ولم يجدد اللاعب عقده بشكل رسمي حتى الآن.

ويستعد فريق الزمالك للقاء طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.