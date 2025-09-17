رد فعل غريب من فينيسيوس بعد هدف مبابي الثاني أمام مارسيليا (فيديو)

كتب – نور الدين ميفراني

لم يدفع الإسباني تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، بنجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور أساسيًّا خلال مواجهة منافسه أولمبيك مارسيليا، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ودفع المدرب الإسباني بالنجم البرازيلي في الدقيقة الـ63 بديلًا لمواطنه رودريغو، الذي قدم مباراة جيدة في الشوط الأول على الجهة اليسرى وحصل على ركلة جزاء.

أخبار ذات علاقة ليس مبابي.. أكثر لاعب فاجأ جمهور ريال مدريد بعد الفوز الصعب على مارسيليا

وظهر فينيسيوس برد فعل غريب بعد حصول ريال مدريد على ركلة جزاء في الدقيقة 80، رغم أنه كان وراء اللقطة التي أدت للمسة يد المدافع.

ولم يحتفل النجم البرازيلي بالحصول على ركلة الجزاء واكتفى بالاحتفال بإشارة بيده، ثم حصل على الكرة وسلمها للنجم الفرنسي كيليان مبابي لتسديدها.

وبعدما سجل المهاجم الفرنسي الهدف الثاني لريال مدريد وهو هدف الفوز 2-1، لم يحتفل فينيسيوس جونيور كعادته وظهر هادئا جدًّا.

ويبدو أن النجم البرازيلي كان منزعجًا وغاضبًا من قرار المدرب تشابي ألونسو بإبقائه على دكة البدلاء وعدم إشراكه أساسيا.