تصاعدت أزمة هروب المهاجم البرازيلي رودريغو رودريغيز من فريقه الترجي التونسي بشكل سريع وذلك بعد يومين من فوات الآجال التي حددها بطل الدوري الممتاز لعودة هدافه إلى تونس والبدء في التدريبات استعدادا للموسم الجديد.

ويخوض الترجي التونسي الذي توج بطلا للدوري التونسي للمحترفين للمرة 33 في تاريخه في يونيو الماضي، رهانات عديدة في موسم 2024 ـ 2025، سيكون أبرزها المشاركة في كأس العالم للأندية (2025) التي ستكون بنظام جديد، وذلك بمشاركة 32 فريقا، فضلا عن مشاركته من جديد في دوري أبطال أفريقيا والسوبرليغ الأفريقي والدوري والكأس المحليين.

واستأنف الترجي التدريبات يوم الاثنين الماضي تحت قيادة مدربه البرتغالي ميغيل كاردوزو، فيما التحق عدد من لاعبيه يومي الثلاثاء والأربعاء، ومن بينهم قائده ياسن مرياح ولاعب الوسط الهجومي يان ساس.

لكن المفاجأة غير السارة في أوساط فريق "الدم والذهب" تمثلت في غياب هدافه البرازيلي رودريغو رودريغيز الذي تجاهل الرسالة التي وجهها له فريقه للعودة إلى التدريبات.

وقال مصدر مقرب من الترجي إن المشرفين على فريق كرة القدم أرسلوا تذاكر الطائرة لرودريغيز، لكنه تجاهل كل المحاولات للتواصل معه، ولم يرد على مكالمات رئيس فرع كرة القدم في النادي رياض بالنور.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن "المهاجم البرازيلي لم يرد على الاتصالات التي حاول المسؤولون ربطها معه لمعرفة الدوافع الحقيقية لرفضه العودة إلى تونس، القانون واضح ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم لا تحمل الكثير من الفرضيات في هكذا وضعيات، الترجي موقفه سليم، واللاعب البرازيلي سيتحمل أمام لجنة فض النزاعات في فيفا تبعات التصرف الذي قام به".

وتعاقد الترجي في صائفة 2023 مع رودريغو رودريغيز (26 عاما) قادما من يوفنتود البرازيلي بعقد ينتهي في 2026، لكن اللاعب الذي حل في صدارة هدافي الدوري التونسي للمحترفين في أعقاب موسمه الأول في الترجي، رفض العودة لاستكمال مسيرته مع النادي.

وفي يونيو الماضي نشر رودريغيز صورة على حسابه الرسمي على منصة إنستغرام يودع فيها مشجعي الترجي ما اعتبره كثيرون نهاية مشواره في الدوري التونسي.

وبعد يوم واحد، نشر النادي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" توضيحا قال فيه إن رودريغو رودريغيز لن يغادر النادي، وسيكمل عقده حتى النهائي (2026).

ووفقا لما أكده مصدر قريب من الترجي، فإن رئيس اللجنة القانونية بالنادي رياض التويتي بدأ في تجهيز ملف متكامل يتضمن شكوى ضد رودريغو رودريغيز سيتم رفعه لدى لجنة فض النزاعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم للحصول على حقوق النادي.

وأضاف أن الترجي لا يمانع في التفريط في لاعبه أو فسخ عقده، لكن ذلك لن يكون إلا داخل الأطر القانونية وفق المصدر ذاته.