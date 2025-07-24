بينها ريال مدريد.. إيزاك يشعل معركة الهلال مع 5 عمالقة

قد يشعل النجم السويدي ألكسندر إيزاك حرب مزايدة بين كبار الأندية الأوروبية بعد إبلاغه نيوكاسل يونايتد برغبته في الرحيل هذا الصيف.

ورفض إيزاك عرض تمديد بقيمة 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا من "الزرازير"، وتغيب عن جولة الفريق التحضيرية بحجة "إصابة بسيطة في الفخذ"، وسط تكهنات قوية بأنه يبحث عن مغادرة سانت جيمس بارك.

ورغم تأكيدات نيوكاسل بأن مهاجمه البلغ من العمر 25 عامًا، غير معروض للبيع، بدأت أندية كبرى في استكشاف إمكانية جذبه، خاصة بعد تقارير تشير إلى أن قيمة انتقاله قد تتجاوز 150 مليون جنيه إسترليني.

النجم السويدي أعلن رغبته في مغادرة نيوكاسل يونايتد.. وهذه الأندية المرشحة لضمه:

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1. ليفربول

يبدو الريدز الأكثر ترجيحًا لضم إيزاك إذا قرر نادي نيوكاسل بيعه هذا الصيف.

ورغم إنفاقهم قرابة 300 مليون جنيه هذا الصيف (بما في ذلك الصفقة القياسية لهوغو إيكيتيكي)، فإن ليفربول لا يزال مهتمًا بالمهاجم السويدي بعد رفض عرض سابق بقيمة 120 مليون جنيه.

وقد يمول النادي الصفقة عبر بيع داروين نونيز أو لويس دياز.

2. آرسنال

كان إيزاك الهدف الحلم للغانرز هذا الصيف، لكن آرسنال تحول إلى فيكتور جوكريس (سبورتنغ لشبونة) بعد تأكيد نيوكاسل عدم رغبتهم في البيع.

ومع ذلك، قد يضغط جماهير "المدفعجية" لإلغاء صفقة جيوكريس والاستثمار في إيزاك، رغم التحديات المالية.

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3. تشيلسي

يبدو أنه فريق لا يهتم بقواعد اللعب المالي النظيف، إذ لا يزالون قادرين على إنفاق 100 مليون جنيه إسترليني إضافية.

تشيلسي يراقبون وضع إيزاك، وقد يقدمون عرضًا إذا تمكنوا من بيع نيكولاس جاكسون بـ 80 مليون جنيه إسترليني.

4. مانشستر يونايتد

يحتاج فريق المدرب روبن أموريم إلى مهاجم جديد بعد خسارة منافستهم على جيوكريس وإيكيتيكي، لكن المشكلة الأساسية الأولى هي ميزانية محدودة تعوق الصفقات الكبرى.

أما المشكلة الثانية فهي غياب المشاركة الأوروبية الموسم المقبل لمانشستر، ما قد يدفع إيزاك لرفض عرض الفرق.

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5. ريال مدريد

إذا كان إيزاك يريد المنافسة في دوري الأبطال واللعب بين النجوم، فريال مدريد هو الخيار الأمثل.

الفريق الملكي لا يزال يعتمد على كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور في الهجوم، وقد يكون القميص رقم 9 (الشاغر بعد رحيل لوكا مودريتش وارتداء مبابي رقم 10) مغريًا للسويدي.

لكن الصفقة ستكون مكلفة نظرًا إلى بقاء عقده مع نيوكاسل لـ3 سنوات.

6. الهلال السعودي

تقارير أفادت باهتمام أندية سعودية بإيزاك، خاصة الهلال (المملوك من صندوق الاستثمارات العامة؛ مالك نيوكاسل نفسه).

ورغم القدرة المالية الهائلة، فإن الانتقال إلى الدوري السعودي قد يُعد تراجعًا للنجم السويدي في ذروة مسيرته.