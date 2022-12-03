ترتيب هدافي كأس العالم 2022 بعد نهاية دور المجموعات.

وشهدت مباراة إنجلترا وإيران أكبر عدد من الأهداف برصيد 8 أهداف، ثم مباراة إسبانيا وكوستاريكا 7 أهداف، ومباراتا الكاميرون ضد صربيا وألمانيا ضد كوستاريكا 6 أهداف، ومباريات فرنسا ضد أستراليا، والبرتغال ضد غانا، وكوريا الجنوبية ضد غانا، وصربيا ضد سويسرا 5 أهداف، بينما انتهت 6 مباريات بالتعادل السلبي.

وفشل الإنجليزي هاري كين هداف نسخة روسيا 2018 في التسجيل خلال مباريات دور المجموعات رفقة المنتخب الإنجليزي، لكنه يتصدر ترتيب صانعي الأهداف بـ3 تمريرات حاسمة، متقدما على البرتغالي برونو فيرنانديز والفرنسي تيو هيرنانديز والصربي أندريا جيفكوفيتش والكرواتي إيفان بيريسيتش بتمريرتين حاسمتين.

وتم تسجيل 120 هدفا في 48 مباراة من 92 لاعبا، بمعدل بلغ 2،5 هدف في اللقاء.