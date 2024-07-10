النصر والأهلي طرابلس يواصلان صدارة سداسي التتويج في الدوري الليبي

حسم نادي النصر الليبي "ديربي" مدينة بنغازي، وذلك بعدما حقق فوزا ثمينا على جاره أهلي بنغازي في الجولة الثانية من منافسات مرحلة السداسي للتتويج بالدوري الليبي الممتاز (2 ـ 1)، اليوم الأربعاء، على ملعب بارتينيو لومباردي في مدينة "أفيلينو".

وأحرز المدافع السوداني بخيت خميس هدف النصر الأول في الدقيقة 79، وفي الدقيقة 87 أضاف مواطنه السوداني الجازولي نوح الهدف الثاني للنصر.

وقلص الأهلي بنغازي الفارق بهدف أحرزه مهاجمه تراوري في الوقت بدل الضائع من المباراة.

والفوز هو الثاني للنصر على التوالي في دور سداسي التتويج، ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الأول، لكنه يتخلف عن الأهلي طرابلس بفارق الأهداف، في المقابل تجمد رصيد الأهلي بنغازي عند نقطة واحدة من مباراتين.

من جهته، واصل الأهلي طرابلس بدايته القوية في مرحلة السداسي، وحقق الفوز على السويحلي (3 ـ1) ليرفع رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين مع أسبقية فارق الأهداف عن شريكه في الصدارة النصر.

وعلى ملعب غران ساسو دي إيطاليا في منطقة "لاكويلا"، تقدم السويحلي بهدف في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول عن طريق محمد المنقوش، لكن الشوط الثاني شهد "ريمونتادا" من الأهلي طرابلس الذي نجح لاعبه أحمد كراوع في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 63 تقدم الأهلي بالهدف الثاني من علامة الجزاء، التي سجلها الحارس محمد نشنوش، قبل أن يحسم أحمد كرواع فوز الأهلي (3 ـ 1) بهدف من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 72.

والخسارة هي الثانية تواليا للسويحلي الذي يبقى من دون رصيد من مباراتين.

آخر مباريات الجولة الثانية حسمها التعادل بين فريقي المدينة والهلال بنغازي من دون أهداف، ليرفع الهلال رصيده إلى نقطتين والمدينة إلى نقطة واحدة.

وفي ما يلي نتائج الجولة الثانية:

النصر ـ الأهلي بنغازي (2 ـ 1)

الأهلي طرابلس ـ السويحلي (3 ـ 1)

المدينة ـ الهلال بنغازي (0 ـ0).