تركي آل الشيخ: "موسم الرياض" يجمع نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية إقامة مباراة تجمع نجوم ناديي الهلال والنصر السعودي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، في إطار فعاليات موسم الرياض.

وقال تركي آل الشيخ إن المباراة ستحمل اسم "كأس موسم الرياض" وستجمع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أمام نجوم فريقي الهلال والنصر.

وسيكون الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار على رأس قائمة باريس سان جيرمان في المباراة.

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب مرسول بارك الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

وتنطلق النسخة الثالثة من موسم الرياض يوم 21 من شهر أكتوبر الجاري.