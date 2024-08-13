أعلن مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس قائمة من 21 لاعبا للمشاركة في معسكر الدوحة، بداية من 25 أغسطس الجاري وحتى الأول من سبتمبر المقبل وذلك استعدادا لمواجهة المنتخب العماني في الخامس من سبتمبر لحساب الجولة الأولى من الدور الثالث والأخير لتصفيات كأس العالم 2026.

وضمت قائمة منتخب أسود الرافدين معسكر الدوحة كلا من جلال حسن وحسين حسن وعلي كاظم وأكام هاشم وريبين سولاقا ومصطفى سعدون وصفاء هادي وأمجد عطوان وحسن عبد الكريم ولؤي العاني وأحمد يحيى ومناف يونس وأحمد مكنزي وباشانغ عبدالله وسعد ناطق وزيد تحسين وأسامة رشيد ومحمد الطائي ومحمد قاسم ماجد وهيران أحمد ومهند علي.

يشار إلى أن كاساس لم يوجه الدعوة لنجم المنتخب وقائده أيمن حسين، فضلا عن لاعب نادي كومو الإيطالي علي جاسم وذلك بعد مشاركتهما الأخيرة مع منتخب العراق الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

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من جهته، قال خيسوس كاساس إن القائمة الحالية لن تكون نهائية وسيتم تغييرها بإضافة بعض اللاعبين بعد نهاية معسكرِ الدوحة، لتشكيل قائمة نهائية خاصة بمواجهتي عمان و الكويت المُقبلتين ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم 2026.

ويواجه المنتخب العراقي ضمن المجموعة الثانية عمان يوم 5 سبتمبر والكويت في العاشر من الشهر ذاته لحساب الجولتين الأولى والثانية.