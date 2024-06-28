ردٌّ ناري من ميدو بعد هجوم عصام الحضري (فيديو)

ردٌّ ناري من ميدو بعد هجوم عصام الحضري (فيديو)
ردَّ أحمد حسام "ميدو" ، نجم منتخب مصر السابق ، بقوة على هجوم عصام الحضري زميله الأسبق في صفوف الفراعنة ضده في الفترة الأخيرة.
وقال ميدو عبر برنامج "الهدف" بقناة "أون تايم سبورتس 2" إن الأسطورة لا يخرج لوسائل الإعلام ويقول عن نفسه إنه أسطورة كما يفعل الحضري.
وأضاف:" الأسطورة أيضًا يكون بتاريخه داخل الملعب وبطولاته وأيضًا تصرفاته داخل المستطيل الأخضر، نعلم أن الحضري قدم الكثير لمنتخب مصر وكان حارسًا عظيمًا".
وتابع:" الحضري لا يحتاج لبذل جهد لكي يحصل على العمل، فالمناصب ستأتي له، ويجب ألا يكون خائفًا على المستقبل باستمرار".
وأشار إلى أنه مندهش من هجوم الحضري باستمرار ضده لأنه أوضح رأيه في رحيله عن تدريب منتخب مصر الأولمبي بشكل مفاجئ لتولي منصب تدريب حراس مرمى منتخب سوريا.
ووجه الحضري هجومًا حادًا ضد ميدو، مؤكدًا أن الأخير هاجمه من أجل إرضاء بعض أصدقائه بالاتحاد المصري من مسؤولي مجلس الإدارة الحالي.
وقال الحضري:" كنت أتمنى أن يتواصل ميدو معي هاتفيًا قبل أن يخرج لانتقادي للتعرف على الحقيقة كاملة".
وأتم الحضري:" لن أسامح ميدو أبدًا لأنه باعني وهاجمني بقوة دون سبب".