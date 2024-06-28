ردٌّ ناري من ميدو بعد هجوم عصام الحضري (فيديو)

وتابع:" الحضري لا يحتاج لبذل جهد لكي يحصل على العمل، فالمناصب ستأتي له، ويجب ألا يكون خائفًا على المستقبل باستمرار".

وأشار إلى أنه مندهش من هجوم الحضري باستمرار ضده لأنه أوضح رأيه في رحيله عن تدريب منتخب مصر الأولمبي بشكل مفاجئ لتولي منصب تدريب حراس مرمى منتخب سوريا.