رد حاسم.. ما حقيقة عودة أرض نادي الزمالك في أكتوبر؟

ردّ هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك المصري، على تقارير زعمت نجاح مجلس الإدارة في إعادة أرض النادي الجديدة بمدينة 6 أكتوبر.

كانت وزارة الإسكان قد قررت في وقت سابق سحب قطعة الأرض المخصصة لإنشاء فرع للنادي في مدينة 6 أكتوبر، مؤكدة عدم أحقية النادي أو أي جهة أخرى في التصرف فيها.

وأوضحت وزارة الإسكان في بيان أنها لن تتخذ أي إجراء لإعادة التصرف في الأرض أو تغيير وضعها الحالي، إلى أن تفحص النيابة العامة البلاغ المقدم بشأن تغيير استخدام الأرض.

وزعمت بعض التقارير الإعلامية اليوم الاثنين، نجاح إدارة الزمالك في استعادة الأرض مقابل دفع غرامة مقدارها 5 ملايين جنيه.

رد حاسم

نفى هشام نصر، نائب رئيس النادي، صدور أي تصريحات جديدة له لوسائل الإعلام بشأن هذا الملف، أو نجاح الإدارة في استعادة الأرض في مدينة 6 أكتوبر.

وأشار نصر في تصريحات صحفية إلى أنه لم يدل بأي تصريح حول الأزمة، باستثناء ما صرح به خلال ظهوره على قناة "أون سبورت".

وفي تصريحاته أمس، أوضح نصر أن أرض أكتوبر تمثل "الأمل الأكبر" لحل الأزمة المالية التي يمر بها نادي الزمالك.

وأكد أن الزمالك "يقدر يكمل من غير الأرض، لكن سيعاني ويتعثر "، معتبرًا إياها "العمود الأساسي في الموازنة" إلى جانب إيرادات بيع اللاعبين وحقوق البث والرعاية.

ولفت نصر إلى أن القضية تتجاوز الجانب الإداري أو المالي، موضحًا أن جماهير الزمالك "تشعر بالاختناق وتعتبر الأرض الجديدة مسألة حياة أو موت".

وكشف عن استعداد مجلس إدارة النادي للتوجه إلى رئيس الجمهورية لطلب تدخله المباشر لحل هذه الأزمة.