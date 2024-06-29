سويسرا تقصي إيطاليا وتتأهل لربع نهائي كأس أوروبا 2024

بات المنتخب السويسري أول الواصلين لربع نهائي كأس أمم أوروبا 2024 وذلك بعدما فاز مساء السبت (2 ـ 0) على نظيره الإيطالي، حامل لقب النسخة الماضية من المسابقة، وألقى به خارج السباق القاري.

وفرض المنتخب السويسري المدفوع بروح المجموعة وثقة مدربه مارات ياكين، سيطرته على المباراة منذ البداية فيما ظهرت إيطاليا بأداء مهزوز فاقدة للنجاعة والعزيمة التي رافقت مشوارها في نسخة 2022 من البطولة.

وسجل كل من ريمو فرويلر وروبن فارغاس هدفا في كل شوط ليمنحا سويسرا فوزا مريحا على طريق التأهل لدور الثمانية فيما ستنتظر الفائز من مباراة إنجلترا و سلوفاكيا في دوسلدورف في السادس من يوليو تموز المقبل.