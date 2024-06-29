سويسرا تقصي إيطاليا وتتأهل لربع نهائي كأس أوروبا 2024
بات المنتخب السويسري أول الواصلين لربع نهائي كأس أمم أوروبا 2024 وذلك بعدما فاز مساء السبت (2 ـ 0) على نظيره الإيطالي، حامل لقب النسخة الماضية من المسابقة، وألقى به خارج السباق القاري.
وفرض المنتخب السويسري المدفوع بروح المجموعة وثقة مدربه مارات ياكين، سيطرته على المباراة منذ البداية فيما ظهرت إيطاليا بأداء مهزوز فاقدة للنجاعة والعزيمة التي رافقت مشوارها في نسخة 2022 من البطولة.
وسجل كل من ريمو فرويلر وروبن فارغاس هدفا في كل شوط ليمنحا سويسرا فوزا مريحا على طريق التأهل لدور الثمانية فيما ستنتظر الفائز من مباراة إنجلترا و سلوفاكيا في دوسلدورف في السادس من يوليو تموز المقبل.
وفيما بدا لاعبو سويسرا بأداء ثابت وقدرة فائقة على تسيير المباراة، عجز المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي عن إيجاد الحلول رغم أنه لعب كل أوراقه الهجومية وأجرى كل التغييرات الممكنه على تشكيلته الأساسية لكن بدلا من ضخ الطاقة والإبداع في الفريق بدت إيطاليا مفككة وتفتقر إلى الإبداع وبالكاد أطلقت تسديدة واحدة على المرمى.
وسيطر فرويلر ببراعة على الكرة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من فارجاس ليطلق تسديدة مباشرة في المرمى بالدقيقة 37.
وضاعف فارجاس النتيجة بتسديدة رائعة في الزاوية البعيدة في بداية الشوط الثاني ليؤكد تفوق سويسرا التي استطاعت إنهاء المباراة بالوتيرة الثابتة التي بدأت بها.
ويلتقي المنتخب السويسري في ربع النهائي المنتخب الفائز في مباراة إنجلترا وسلوفاكيا التي تدور يوم غد الأحد في مدينة غيلسنكيرشن.