كأس أفريقيا 2023: ربع المشاركين مرشحون للفوز باللقب

ينتظر عشاق الكرة الأفريقية انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

وبالتأكيد مع انطلاق البطولة يتم دائما وضع قوائم لمنتخبات مرشحة لاقتناص البطولة بناء على عوامل عدة أبرزها قوة المنتخب وتاريخه ولاعبوه المميزون، والذي يعد أغلبهم من المحترفين في أكبر الأندية الأوروبية العالمية.

وتقام البطولة، التي زادت قيمة جوائزها بنسبة كبيرة، في كوت ديفوار للمرة الثانية بعد نسخة 1984 حين توجت الكاميرون باللقب.

ويتواجد منتخب مصر الأكثر تتويجا باللقب عبر التاريخ، ضمن أبرز المنتخبات المرشحة للفوز باللقب الأفريقي هذا العام، ومعه العديد من المنافسين الآخرين لعل أبرزهم منتخب السنغال حامل اللقب، ومنتخب المغرب الرابع في كأس العالم 2022، بالإضافة إلى منتخب كوت ديفوار المستضيف للبطولة.

ونجح الفراعنة في التتويج بلقب أمم أفريقيا 3 مرات في النسخ العشر الأخيرة من البطولة، بالإضافة إلى لقب وحيد من نصيب 7 منتخبات أخرى وهي: تونس، زامبيا، نيجيريا، كوت ديفوار، الكاميرون، الجزائر، والسنغال.