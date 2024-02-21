غوارديولا عن هالاند: لاعب لا يُصدق

وسجل هالاند هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71، ليقلص مانشستر سيتي الفارق مع المتصدر ليفربول إلى نقطة واحدة.

وقال غوارديولا في تصريحات إعلامية، عقب المباراة: "هالاند كان مصابا لفترة طويلة، إنه يشكل دائمًا تهديدًا في هذه المواقف، نحن بحاجة إلى هذه النوعية من اللاعبين، إذا شكك شخص ما في هالاند، فسوف يقوم بعمله، إنه لاعب لا يُصدق".

وعن الانتقادات التي طالت اللاعب بعد إهداره بعض الفرص في المباراة الماضية أمام تشيلسي، أشار: "لا تنتقد أبدًا أفضل هداف لديك، سوف يغلق فمك، لقد عاد بعد شهرين، وواجه أسبوعًا صعبًا لا يصدق الأسبوع الماضي، لقد فقد جدته، الأمر ليس سهلًا على الإنسان".

وتابع: "تحدثنا معا عن إهداره الفرص أمام تشيلسي، لكنه لم يقل شيئًا عن وفاة جدته، في هذا النوع من المباريات مثل برينتفورد، تحتاج إلى هالاند".