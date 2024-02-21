غوارديولا عن هالاند: لاعب لا يُصدق
كال الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، المديح للاعب النرويجي إرلينغ هالاند، بعد قيادته الفريق لفوز صعب على نظيره برينتفورد (1-0)، مساء الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الجولة 18 بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل هالاند هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71، ليقلص مانشستر سيتي الفارق مع المتصدر ليفربول إلى نقطة واحدة.
وقال غوارديولا في تصريحات إعلامية، عقب المباراة: "هالاند كان مصابا لفترة طويلة، إنه يشكل دائمًا تهديدًا في هذه المواقف، نحن بحاجة إلى هذه النوعية من اللاعبين، إذا شكك شخص ما في هالاند، فسوف يقوم بعمله، إنه لاعب لا يُصدق".
وعن الانتقادات التي طالت اللاعب بعد إهداره بعض الفرص في المباراة الماضية أمام تشيلسي، أشار: "لا تنتقد أبدًا أفضل هداف لديك، سوف يغلق فمك، لقد عاد بعد شهرين، وواجه أسبوعًا صعبًا لا يصدق الأسبوع الماضي، لقد فقد جدته، الأمر ليس سهلًا على الإنسان".
وتابع: "تحدثنا معا عن إهداره الفرص أمام تشيلسي، لكنه لم يقل شيئًا عن وفاة جدته، في هذا النوع من المباريات مثل برينتفورد، تحتاج إلى هالاند".
وأردف: "كان الأداء جيدًا حقًا ضد برينتفورد، مرة أخرى، وأنا سعيد بالنتيجة، أعتقد أن الفرص التي سنحت لنا في الشوط الثاني كانت أقل مما كانت عليه في الأول، لقد عانينا قليلًا في الثاني".
وأكمل: "لقد سنحت لنا الكثير من الفرص بالنظر إلى مدى صعوبة اللعب ضدهم، وفزنا بالمباراة المؤجلة. كان الأداء جيدا حقا، مرة أخرى، أنا سعيد بالنتيجة".
واختتم: "أعتقد أنه ربما هناك 3 فرق في سباق المنافسة، ثم نضيف فريقًا آخر في الأسابيع المقبلة، لا أعرف، أنا متأكد من أن آرسنال وليفربول سيكونان هناك في النهاية".
ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 56 نقطة، بفارق نقطة عن ليفربول المتصدر، ويتواجد آرسنال في المركز الثالث برصيد 55 نقطة.