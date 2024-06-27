مواعيد مباريات المنتخب السعودي في الدور الحاسم بتصفيات كأس العالم 2026
أوقعت القرعة المنتخب السعودي في مجموعة قوية بالدور الحاسم بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
ويلعب المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم اليابان وأستراليا والبحرين وإندونيسا والصين.
ويتأهل المتصدر والوصيف بشكل مباشر إلى كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.
ويلعب المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الثالث والرابع مرحلة رابعة للتنافس على تذكرتين أخيرتين عن قارة آسيا بجانب نصف مقعد في الملحق العالمي.
ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر منصة إكس مواعيد مباريات الأخضر في الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المونديالية.
ويفتتح منتخب السعودية مشواره بمواجهة إندونيسيا يوم الـ5 من سبتمبر المقبل على أراضي المملكة قبل السفر لمواجهة الصين يوم الـ10 من الشهر ذاته بالجولة الثانية.
ويلعب المنتخب السعودي على أرضه ضد اليابان والبحرين يومي الـ10 والـ15 من أكتوبر المقبلين في الجولتين الثالثة والرابعة.
ويخرج الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في الجولتين الخامسة والسادسة يومي الـ14 والـ19 من نوفمبر المقبل.
ويستضيف المنتخب السعودي منافسه الصيني في الجولة السابعة يوم الـ20 من مارس المقبل، ثم يخرج لمواجهة اليابان بالجولة الثامنة يوم الـ25 من الشهر ذاته.
ويلعب منتخب السعودية الجولتين التاسعة والعاشرة في ختام مشوار التصفيات يومي الـ5 والـ10 من يونيو 2025 ضد البحرين على ملعب الأخيرة وأستراليا بالسعودية على الترتيب.