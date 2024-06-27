مواعيد مباريات المنتخب السعودي في الدور الحاسم بتصفيات كأس العالم 2026

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر منصة إكس مواعيد مباريات الأخضر في الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المونديالية.

ويفتتح منتخب السعودية مشواره بمواجهة إندونيسيا يوم الـ5 من سبتمبر المقبل على أراضي المملكة قبل السفر لمواجهة الصين يوم الـ10 من الشهر ذاته بالجولة الثانية.

ويلعب المنتخب السعودي على أرضه ضد اليابان والبحرين يومي الـ10 والـ15 من أكتوبر المقبلين في الجولتين الثالثة والرابعة.