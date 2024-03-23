ماكرون يضغط مجددا على مبابي
يضغط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمشاركة كيليان مبابي في أولمبياد باريس، الصيف المقبل.
وبعد أن لعب دورًا في توقيع مبابي على عقد جديد مع باريس سان جيرمان في عام 2022، يريد ماكرون مشاركة اللاعب في أولمبياد باريس.
ومن المرجح أن ينضم مبابي لريال مدريد نهاية الموسم الحالي، لكن هناك جدلا حول مشاركة اللاعب في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.
وسبق أن أعرب مبابي عن رغبته في التواجد في الأولمبياد، وقال المدرب تييري هنري إنه لن يتخلى عن تواجد مبابي.
وبحسب الصحفي ماتيو موريتو الذي يعمل في موقع "ريليفو"، فإن مبابي لن يفرض الأمر على ريال مدريد فيما يتعلق بمشاركته في أولمبياد باريس.
لكن ماكرون قد يحاول إقناع مختلف العناصر السياسية؛ من أجل الضغط على ريال مدريد لمشاركة مبابي في الأولمبياد.
وذكر الصحفي أن ريال مدريد له الكلمة الأخيرة بشأن مشاركة مبابي في الأولمبياد.
وتحرص فرنسا على إقامة دورة ألعاب أولمبية ناجحة، ومع إحجام أتلتيكو مدريد عن إطلاق سراح أنطوان غريزمان، هناك مخاوف من أن تييري هنري قد لا يكون لديه بعض أفضل اللاعبين المتاحين من أجل الحصول على الميدالية الذهبية.
وبعد مشاركته في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، لن يرغب ريال مدريد في وصول مبابي منهكا، وبالتالي لا يريد مشاركته في الأولمبياد.
كما يريد ريال مدريد حضور مبابي في الجولة التحضيرية للموسم في الولايات المتحدة، التي ستجذب بلا شك الكثير من الدعاية والإيرادات.