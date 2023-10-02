استقالة معين الشعباني من تدريب الترجي التونسي

وكشفت شبكة "بي إن سبورتس" الإخبارية أن إدارة الترجي الرياضي التونسي، الترجي التونسي، والمدرب معين الشعباني بصدد إتمام إجراءات فك الارتباط بالتراضي بين الطرفين.

وأشارت إلى أن استقالة الشعباني جاءت نتيجة تواصل ضعف الأداء والتأهل بصعوبة إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض معين الشعباني إلى هجوم شرس من جماهير الفريق، والتي طالبت برحيله خلال الفترة الماضية؛ بسبب طريقة اللعب، وعدم تقديم أداء جيد، خاصة في المباراة الأخيرة بالدور التمهيدي الأخير المؤهل لدوري أبطال أفريقيا، والذي تعادل فيه الترجي مع نادي داون البوركيني دون أهداف.

وكان معين الشعباني قد تولى تدريب فريق الترجي منذ أربعة أشهر، حيث قاد الفريق في 11 مباراة حقق خلالها 6 انتصارات مقابل 3 تعادلات وهزيمتين.