لماذا يقرص أرتيتا لاعبي آرسنال؟

وتابع المدرب الإسباني: "في بعض الأحيان يأتي ذلك من ثقافة النادي، هناك أندية لديها ذلك في حمضها النووي، إنه ليس شيئًا يمكنك ربطه مباشرة بآرسنال، هذا أمر مؤكد، لكنه شيء يجب تطويره".

وأتم: لدينا أشياء أخرى كثيرة والكثير من الأندية الأخرى لا تملك ما نفعله، تريد أن تحصل على الأفضل على الإطلاق، هذا هو الهدف".

وواصل: "نريد خلق هذا الجو في الملعب منذ البداية، أطلب من الجميع الذهاب بكامل طاقتهم، نحن في لحظة جيدة حقًا في الدوري الإنجليزي الممتاز ونريد أن نكون هناك".

وأكد أرتيتا، أن توماس بارتي، وغابرييل جيسوس، وأولكسندر زينتشينكو على وشك العودة إلى الغانرز.

وعاد بارتي إلى التدريبات في وقت سابق من هذا الأسبوع؛ إذ يغيب منذ أكتوبر بسبب إصابة في أوتار الركبة، بينما غاب جيسوس عن آخر أربع مباريات بسبب مشكلة في الركبة.

ويملك آرسنال 55 نقطة من 25 مباراة، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويتأخر بـ5 نقاط عن ليفربول المتصدر الذي لعب مباريات أكثر.