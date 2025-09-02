بوتين: لم نعارض انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي لكن انضمامها للناتو أمر لا نقبله

جدول ومواعيد مباريات دور الثمانية في أمريكا المفتوحة للتنس للرجال

يانيك سينر بعد الفوز على بوبيرينالمصدر: رويترز
02 سبتمبر 2025، 8:35 ص

بلغت منافسات بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2025، رابع بطولات غراند سلام الكبرى الدور ربع النهائي لترتفع درجة الإثارة والحماس في ضوء تأهل أكبر المراهنين على التتويج بمن في ذلك حامل اللقب والمصنف الأول على العالم يانيك سينر.

ومع بدء العد التنازلي لنهاية الموسم الجاري في لعبة الكرة الصفراء بخوض منافسات بطولة أمريكا المفتوحة، آخر بطولة في سلسلة العام الجاري، احتد التنافس حول بلوغ المشهد الختامي ليوم الأحد 14 سبتمبر الجاري، وذلك بعد وصول المصنفين الأوائل لدور الثمانية على غرار يانيك سينر ونوفاك ديوكوفيتش وكارلوس ألكاراز وفريتز وغيرهم.

وتضع منافسات ربع النهائي 4 مباريات قوية سيكون أبرزها على الإطلاق تلك التي تجمع صاحب الرقم القياسي في التتويج بأمريكا المفتوحة، المخضرم نوفاك ديوكوفيتش والأمريكي تايلور فريتز غدا الثلاثاء.

 كما يجد حامل اللقب، الإيطالي يانيك سينر نفسه في مواجهة إيطالية خالصة لا تبدو سهلة بالمرة أمام مواطنه لورينزو موسيتي.

وتأهل يانيك سينر لربع النهائي بفوزه الساحق 6-1 و6-1 و6-1 على لاعب كازاخستان ألكسندر بوبليك المصنف 23، ليبلغ دور الثمانية في فلاشينج ميدوز فجر اليوم الثلاثاء.

كما يلعب الإسباني كارلوس ألكاراز، بطل فرنسا المفتوحة أمام التشيكي يري ليهيتشكا.

وفي ما يلي مواعيد وجدول مباريات ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس للرجال: 

الثلاثاء 2 سبتمبر: 

كارلوس ألكاراز (إسبانيا) ـ يري ليهيتشكا (التشيك) ـ الساعة 08.00 مساء (مكة المكرمة).

الأربعاء 3 سبمتبمر: 

نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) ـ تايلور فريتز (الولايات المتحدة) ـ الساعة 03.30 فجرا (مكة المكرمة).

 فيليكس أوغر ألياسيم (كندا) ـ أليكس دي مينور (أستراليا) ـ الساعة 06.00 مساء ـ مكة المكرمة

يانيك سينر (إيطاليا) ـ لورينزو موسيتي (إيطاليا) ـ الساعة 06.00 مساء ـ مكة المكرمة.

