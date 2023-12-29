"ظرف خاص" يبعد بنزيما عن الاتحاد
كشفت تقارير صحفية أن كريم بنزيما مهاجم نادي الاتحاد غادر مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، أمس الخميس، لظرف خاص باللاعب الفرنسي.
وخلت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بناد الاتحاد التي ستلعب أمام الطائي غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة 19 من دوري روشن السعودي للمحترفين في حائل، من الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق.
ونشرت صحيفة "الرياضية" تقريرًا قالت فيه إن بنزيما غادر مدينة جدة، ولم يشارك في تدريبات الاتحاد أمس الخميس.
ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل النادي بأن بنزيما غادر المملكة لظرف خاص، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وكان بنزيما شارك في مباراة الاتحاد الأخيرة أمام النصر ضمن مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشر من المسابقة.
وانضم بنزيما إلى صفوف نادي الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولعب مع الفريق الجداوي 22 مباراة سجل من خلالها 13 هدفاً وصنع 6 أهداف.
ويتطلع الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم للتعافي حين يواجه الطائي ضمن منافسات الجولة 19 يوم السبت المقبل وسط غيابات عديدة تضرب صفوف الفريق.
وخسر فريق المدرب مارسيلو غاياردو مباراته الأخيرة 5-2 أمام النصر في لقاء مؤجل ليسقط بطل الدوري في الهزيمة السادسة منذ بداية الموسم وتتعقد أموره أكثر في المسابقة.
ويدخل الاتحاد المبتلى بالغيابات مباراة الطائي بدون سداسي خط الدفاع لويس فيليبي بسبب الإصابة وعدم قيد أحمد حجازي محليا بسبب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي نهاية الموسم الماضي وهي الإصابة نفسها التي أبعدت أحمد شراحيلي مطلع الموسم الجاري.
كما تعرض أحمد بامسعود لقطع في الرباط الصليبي أمام الرائد، بالإضافة لخضوع مهند الشنقيطي وعمر هوساوي لجراحة، إلى جانب إيقاف لاعب الوسط البرازيلي فابينيو لحصوله على بطاقة حمراء أمام النصر.