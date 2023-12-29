"ظرف خاص" يبعد بنزيما عن الاتحاد

وخلت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بناد الاتحاد التي ستلعب أمام الطائي غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة 19 من دوري روشن السعودي للمحترفين في حائل، من الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق.

ونشرت صحيفة "الرياضية" تقريرًا قالت فيه إن بنزيما غادر مدينة جدة، ولم يشارك في تدريبات الاتحاد أمس الخميس.

ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل النادي بأن بنزيما غادر المملكة لظرف خاص، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكان بنزيما شارك في مباراة الاتحاد الأخيرة أمام النصر ضمن مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشر من المسابقة.

وانضم بنزيما إلى صفوف نادي الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولعب مع الفريق الجداوي 22 مباراة سجل من خلالها 13 هدفاً وصنع 6 أهداف.