ارتكب العديد من التجاوزات.. تصعيد ناري من الخطيب ضد مصطفى يونس

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تلقيه شكوى من د.سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، ضد مصطفى يونس، نجم النادي الأحمر السابق، بسبب تصريحاته الإعلامية الأخيرة.

ووفقًا لبيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، فقد أكد النادي الأهلي في شكواه، أن مصطفى يونس، دأب على ارتكاب العديد من التجاوزات في حق رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي على مدار أكثر من 5 سنوات، خلال استضافته في برامج تلفزيونية منها برنامج "الكابتن" الذي يقدمه أحمد حسن على قناة DMC، وبرنامج "اللعيب" الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبدالهادي، على قناة MBC، وموقع صدى البلد، وكذلك نشره وبثه تلك التجاوزات والإساءات عبر صفحته على موقع يوتيوب المسماة "مصطفى يونس".

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وتقدم النادي الأهلي بأسطوانة مدمجة عليها تسجيل الحلقات المذكورة وكذلك بعض الروابط الخاصة بالفيديوهات المذاعة على صفحة "يوتيوب"، وتم إحالة الأمر إلى لجنة الشكاوى بالمجلس برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لإعمال شؤونها فيها.

وكان الأهلي بدوره أحال مصطفى يونس عضو النادي للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالنادي بسبب ما جاء على لسانه من وقائع واتهامات طالت الذمم المالية، مع إيقافه لحين انتهاء التحقيق، حسبما جاء في بيان الأهلي مؤخرًا.

ورد بدروه مصطفى يونس، قائلًا: "لا أمانع حضور التحقيق ولكن لأسأل وليس لأجيب بصفتي عضوًا عاملًا في النادي، هناك العديد من الأسئلة التي تهمني كعضو في النادي، وهناك سأقول ما لا يمكنني قوله خارج النادي الأهلي".

وأتم: "لم أذكر أي شخص بالاسم في أي ظهور إعلامي، وإن كانت إدارة الأهلي تحاول شطبي فلن أسكت عن حقي".