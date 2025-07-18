يغيب فترة طويلة.. أول ظهور لجود بيلينغهام بعد جراحة صعبة في الكتف (صورة)

كسر النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم فريق ريال مدريد، صمته معلنًا عن آخر التطورات الصحية بشأن إصابته، بعد خضوعه لجراحة في الكتف، الأربعاء الماضي.

وكان بيلينغهام، نجم خط وسط ريال مدريد، قد خضع للعملية الجراحية بعد معاناته من مشكلة مزمنة في مفصل كتفه الأيسر، وهي الإصابة التي لاحقته منذ أواخر عام 2023.

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وقد أجل اللاعب الخضوع للجراحة سابقًا؛ بسبب التزاماته مع النادي الملكي والمنتخب الإنجليزي.

وجاءت العملية بعد مشاركته في كأس العالم للأندية، حيث أُجريت يوم الأربعاء الماضي في لندن، وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن النادي الملكي.

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ونقل البيان: "خاض لاعبنا جود بيلينغهام عملية جراحية ناجحة لعلاج خلع متكرر في كتفه الأيسر، حيث أشرف على الجراحة الطبيبان مانويل ليّس وأندرو والاس، تحت إشراف الجهاز الطبي لريال مدريد".

وأضاف البيان: "سيبدأ بيلينغهام الآن برنامج إعادة تأهيل تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية".

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أول ظهور

بعد أشهر من المنافسة وهو يحمل عبء الإصابة، من المتوقع أن يغيب اللاعب عن الملاعب لمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر.

من جهته، عبّر بيلينغهام عن ارتياحه لانتهاء مرحلة العلاج، موجهاً شكره عبر منصته في "إنستغرام" قائلًا: "شكرًا للدكتور أندرو والاس والدكتورة سوزان ألكسندر وفريقهما، وجميع العاملين في عيادة فورتيوس على إجراء الجراحة وكرم الضيافة".

أضاف: "أخيرًا، شكرًا لكل من أرسل تمنياته الطيبة ورسائل الحب.. لقد بدأت رحلة التعافي بالفعل، أراكم قريبًا".