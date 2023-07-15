فابينيو لاعب ليفربول يوافق على الانتقال إلى نادي الاتحاد

أكدت صحيفة "ديلي تلغراف" أن البرازيلي فابينيو لاعب وسط ليفربول وافق على الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي.

وقالت الصحيفة إنه تم استبعاد فابينيو من المعسكر التدريبي لليفربول قبل الموسم، وبات اللاعب قريبا من الانتقال لنادي الاتحاد، بعدما منح ليفربول اللاعب الإذن لإجراء الفحص الطبي وإتمام الإجراءات الرسمية للصفقة.

وتلقى ليفربول عرضًا رسميًا من نادي الاتحاد، أمس الجمعة، بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت "ديلي تلغراف" أن فابينيو أبلغ ليفربول أنه يريد الخروج مع ممثليه بعد أن وافقوا بالفعل على شروط مربحة مع الاتحاد.