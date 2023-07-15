فابينيو لاعب ليفربول يوافق على الانتقال إلى نادي الاتحاد
أكدت صحيفة "ديلي تلغراف" أن البرازيلي فابينيو لاعب وسط ليفربول وافق على الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي.
وقالت الصحيفة إنه تم استبعاد فابينيو من المعسكر التدريبي لليفربول قبل الموسم، وبات اللاعب قريبا من الانتقال لنادي الاتحاد، بعدما منح ليفربول اللاعب الإذن لإجراء الفحص الطبي وإتمام الإجراءات الرسمية للصفقة.
وتلقى ليفربول عرضًا رسميًا من نادي الاتحاد، أمس الجمعة، بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني.
وذكرت "ديلي تلغراف" أن فابينيو أبلغ ليفربول أنه يريد الخروج مع ممثليه بعد أن وافقوا بالفعل على شروط مربحة مع الاتحاد.
ويعمل ليفربول الآن على تعزيز خط الوسط، حيث يهتم بالتعاقد مع روميو لافيا من ساوثهامبتون إلى جانب أهداف أخرى.
وأكدت الصحيفة أن ما تردد عن سعي ليفربول للتعاقد مع مويسيس كايسيدو من برايتون ليس صحيحا في هذه المرحلة؛ لأن ليفربول يعتقد أن كايسيدو قريب من تشيلسي.
وعن مستقبل جوردان هندرسون، البالغ من العمر 33 عامًا، ذكرت "ديلي تلغراف" أن يورغن كلوب مدرب ليفربول متردد في السماح له بالرحيل مع اقتراب رحيل فابينيو.
وانضم فابينيو لليفربول مقابل 43.7 مليون جنيه إسترليني من موناكو في 2018، وكان عنصرًا أساسيًا في فوز الريدز بدوري أبطال أوروبا في الموسم التالي، ثم الدوري الإنجليزي الممتاز في 2020.
وبشكل عام، لعب فابينيو مع ليفربول 219 مباراة، في مختلف المسابقات، سجل فيها 11 هدفا وصنع 10، وفاز معه بلقب في كل من الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية وكأس الدرع الخيرية.
وحتى الآن، تعاقد الاتحاد، الذي يدربه البرتغالي نونو سانتو، مع الفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي وسلطان الفرحان.
ويلعب الاتحاد في المجموعة الأولى في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال إلى جانب الترجي التونسي والشرطة العراقي والصفاقسي التونسي.
كما سيلعب الاتحاد مع أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل.