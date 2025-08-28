تصعيد ناري من فيريرا.. جون إدوارد يتدخل في أزمة سيف الجزيري

اشتعلت أجواء نادي الزمالك في الساعات الماضية بعد القرار المفاجئ الذي اتخذه المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا بتجميد المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري بشكل كامل، واستبعاده من التدريبات الجماعية للفريق، في تصعيد ناري فجّر أزمة كبيرة داخل القلعة البيضاء.

فيريرا كان قد هاجم الجزيري علنًا في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على فاركو بهدف، مؤكدًا: "لن تشاهدوا سيف الجزيري معي وستعلمون السبب فيما بعد" وهو ما اعتبره اللاعب إهانة مباشرة ورسالة واضحة عن نية المدرب استبعاده من حساباته تمامًا.

وبحسب قناة "أون سبورت" فإن الخلاف بدأ عندما طلب فيريرا من الجزيري اللعب في مركز الجناح الأيسر لتعويض غياب شيكو بانزا المصاب، ورفض التونسي الفكرة بشكل قاطع، ما أدى لظهوره بمستوى باهت في التدريبات.

المدرب لم يتردد بعدها في اتخاذ قراره الحاسم بتجميد اللاعب، وعدم السماح له بالمشاركة حتى في التدريبات الجماعية.

الأزمة بلغت ذروتها بعدما جلس الجزيري في المدرجات خلال مباراة فاركو، ليُظهر للجماهير أنه لم يتخاذل وأن قرار إبعاده جاء من الجهاز الفني نفسه.

وسط هذه الأجواء المشتعلة، تدخل جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك، فقد قرر عقد جلسة عاجلة مع الجزيري عقب مواجهة وادي دجلة لمحاولة إزالة الخلافات.

وطلب جون إدوارد من اللاعب التزام الصمت وعدم الرد إعلاميًا على تصريحات مدربه حتى موعد الجلسة، في الوقت الذي بلغ عبد الناصر محمد مدير الكرة فيريرا بعدم فتح هذا الملف مجددا في وسائل الإعلام.

ويأمل إدوارد التوصل إلى حل سريع يعيد الأمور لنصابها الصحيح، خاصة أن الزمالك يعاني من عقم تهديفي واضح بعد فشل المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ في تسجيل أي هدف حتى الآن، ما يزيد من أهمية عودة الجزيري لقيادة الخط الأمامي.