اختتمت منافسات الجولة الأولى من عمر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم والتي شهدت بداية قوية للاتحاد حامل اللقب بفوز عريض على حساب الأخدود بنتيجة 5-2.

وتغلب الهلال على حساب ضيفه الرياض بثنائية دون رد كما فاز الأهلي على نيوم الصاعد حديثاً بهدف نظيف بينما حقق النصر فوزاً ساحقاً على حساب مضيفه التعاون بخماسية دون مقابل.

أخبار ذات علاقة رغم المخاوف الكبيرة.. 3 عوامل منحت الاتحاد بداية مثالية في الدوري السعودي

وتعادل ضمك مع الحزم بنتيجة 1-1 كما فاز الاتفاق على الخلود بنتيجة 2-1، وفاز الخليج على الشباب بنتيجة 4-1 كما حقق الفيحاء فوزاً على حساب الفتح بنتيجة 2-1 بينما فاز القادسية على النجمة بنتيجة 3-1.

واعتلى النصر صدارة الترتيب منذ الجولة الأولى بقيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس بفارق الأهداف عن باقي منافسيه.

أخبار ذات علاقة رونالدو متأخرا.. جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الأولى

ويبقى الاتحاد في المركز الثاني ثم الخليج والقادسية والهلال والاتفاق والأهلي بينما شهدت هذه الجولة تعادلاً وحيداً فقط.

وكان الفرنسي كريم بنزيما قائد الاتحاد قد سجل هاتريك لصالح فريقه في مباراة الأخدود كما سجل أيضاً البرتغالي جواو فيليكس نجم النصر هاتريك لصالح أصحاب الرداء الأصفر أمام التعاون.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ورجل مباراة الاتحاد والأخدود في الدوري السعودي للمحترفين

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الأولى: