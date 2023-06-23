صراع بين الأهلي والنصر على السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا لاعب نابولي
يتنافس ناديا الأهلي والنصر السعوديان على ضم السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا لاعب وسط نابولي بطل الدوري الإيطالي.
ونشر فابريزيو رومانو الإعلامي المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، تقريرًا يفيد بأن ناديَي النصر والأهلي السعوديين مهتمان بضم لوبوتكا لاعب نابولي الإيطالي صاحب الـ28 عامًا.
وقال رومانو في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" إن "الأهلي والنصر مهتمان بلاعب خط وسط نابولي ستانيسلاف لوبوتكا، أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإيطالي الموسم الماضي".
وأضاف: " نابولي يعتبر لوبوتكا لاعبًا مهمًا وجزءا أساسيا من المشروع للنادي الإيطالي، ووقع عقدًا جديدًا طويل الأجل مؤخرًا".
ويرتبط لوبوتكا مع نابولي بعقد حتى صيف عام 2027، وكان له دور بارز في تتويج فريقه بلقب الدوري الإيطالي.
وصعد الأهلي إلى دوري روشن السعودي، بعد موسم واحد قضاه في دوري "يلو" وتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.
ولم يبرم النادي الأهلي أي صفقات جديدة حتى الآن.
أما نادي النصر فقد أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن خلف الاتحاد الذي توج باللقب.
ولم يبرم النصر أي صفقات حتى الآن، ولكنه قرر الاستغناء عن لاعب فقط هو أوجستين روسي.
وتبدأ فترة الانتقالات الصيفية في دوري روشن السعودي يوم 1 يوليو القادم، على أن تنتهي في 1 سبتمبر.