الموعد والقنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي وتولوز الفرنسي

ينتظر عشاق نادي النصر السعودي مواجهة الفريق الودية بمعسكره الإعدادي أمام تولوز الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب أونتيرسبيرغ آرينا، ضمن استعداد الفريقين لانطلاق موسم 2025-2026.

وحقق النصر فوزًا كبيرًا على سانت يوهان (5-2) في بداية معسكره الخارجي، ويسعى لمواصلة الأداء الجيد في الجولة التحضيرية للموسم الجديد.

أخبار ذات علاقة بعد التوقيع رسميا.. أول رسالة من جواو فيليكس لجمهور النصر السعودي (فيديو)

مواجهة تولوز قد تشهد الظهور الأول للأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق خلال فترة الإعداد، وسط ترقب واسع من الجماهير لمتابعة أداء الفريق بتشكيلته الكاملة.

وقرر نادي النصر إنهاء معسكره الإعدادي في النمسا بشكل مبكر بعد مواجهة تولوز، ومغادرة منطقة سالفيلدن، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

أخبار ذات علاقة فابرزيو رومانو يؤكد: رونالدو هو من يقود مشروع النصر السعودي

وكان من المقرر أن يستمر معسكر النصر حتى الـ4 من أغسطس المقبل، إلا أن الطقس الماطر حال دون استكمال البرنامج الإعدادي كما هو مخطط.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ومصر، سيتم نقلها عبر منصة STC TV.