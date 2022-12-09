كريستيانو رونالدو يتسبب بمشكلة جديدة في معسكر البرتغال
أثار كريستيانو رونالدو الكثير من التوتر داخل معسكر البرتغال في كأس العالم في قطر مع تساؤل زملائه في الفريق عن سبب كون مديره الشخصي - ريكي ريغوف - جزءًا من بعثة الفريق في المونديال.
وتعرض رونالدو لانتقادات شديدة في قطر بعد اعتراضه على استبداله خلال الخسارة 1/2 أمام كوريا الجنوبية في دور المجموعات الأمر الذي أثار غضب مدربه فرناندو سانتوس.
ثم قيل إنه هدد بالانسحاب من معسكر المنتخب في كأس العالم عندما علم أنه سيجلس على مقاعد البدلاء في مباراة دور الـ16 ضد سويسرا - وهي مزاعم أنكرها الاتحاد البرتغالي- والتي شهدت تألقه بديله الشاب جونزالو راموس وتسجيل "هاتريك" في الفوز الكبير 6/1.
كما أشارت تقارير صحفية إلى أن رونالدو رفض التدريب مع زملائه من البدلاء عقب تلك المباراة وبدلاً من ذلك خضع لجلسة خفيفة مع اللاعبين الأساسيين على الرغم من مشاركته في المباراة لمدة 20 دقيقة فقط.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن عددا من اللاعبين "لا يفهمون سبب" انضمامه إلى الفريق، حيث قيل إن ريغوف يتقاسم المساحات المخصصة للاعبين، مع تساؤل البعض عن سبب وجوده دائمًا على مقربة من الفريق- بما في ذلك خلال أيام المباريات.
ويضيف التقرير أن هذا يمثل سببًا آخر لإحباط اللاعبين، حيث لا يسمح لأي لاعب آخر باصطحاب ضيوف معهم إلى معسكر البرتغال في كأس العالم.
وكان ريغوف سابقًا مديرًا للتسويق في شركة "نايكي" وكان له تأثير كبير في ضمان تكوين علاقات وثيقة مع رونالدو مع عملاق الملابس الرياضية بعد اجتماعهما في عام 2003 عندما كان اللاعب في سبورتينغ لشبونة ما أقنعه بالتوقيع على صفقة تمهيد معهم.
وأصبح جزءًا مهما من فريق رونالدو المعاون وغالبًا ما يتم تصويره في حفلات العشاء والعطلات الفاخرة وحفلات توزيع الجوائز مع اللاعب الشهير البالغ عمره 37 عاما.
والجدير بالذكر أنه شوهد في الملعب في يورو 2016 - التي فازت بها البرتغال على فرنسا - حيث احتضن رونالدو على أرض الملعب بعد أن حصل الفريق على الكأس.
وأظهرت لقطات تلفزيونية الإثنين وهو ينهار على الأرض بين ذراعي بعضهما البعض، ورونالدو في نوبة بكاء بعد التتويج باللقب.
رونالدو ينفي إثارة مشاكل
يأتي آخر تطور مع رونالدو في مهمة كأس العالم بعد أن أجبر على التحدث علانية بعد مزاعم بأنه يريد حزم حقائبه ومغادرة قطر عندما تم استبعاده من تشكيلة البرتغال في مباراة سويسرا.
ونشر رونالدو تغريدة يوم الخميس أصر فيها على أن الفريق لن يتأثر "بالقوى الخارجية" وقال إنهم "أقوياء وشجعان، مجموعة قريبة جدًا من أن يتم كسرها من قبل القوى الخارجية، أمة شجاعة لدرجة أن تسمح لنفسها بالخوف من أي خصم، فريق بالمعنى الحقيقي للكلمة، والذي سيقاتل من أجل الحلم حتى النهاية! صدق معنا! القوة، البرتغال!
ونفى الاتحاد البرتغالي هذه المزاعم، قائلا في بيان إن رونالدو "يبني سجلا فريدا كل يوم في خدمة المنتخب الوطني والبلاد، والذي يجب احترامه والذي يشهد على درجة لا جدال فيها من الالتزام تجاه الفريق الوطني".
ومع ذلك، فإن سلوك رونالدو لم يسر على ما يرام في معسكر البرتغال بعد رد فعله السيئ على خروجه أمام كوريا الجنوبية- وهو أمر قال سانتوس إنه "لم يعجبه حقًا".
وقال سانتوس: "إذا رأيت الصور، نعم، لم تعجبني، على الإطلاق، لم يعجبني حقًا، انتهى كل شيء، توقف كامل، فيما يتعلق بهذهئ المسألة والآن علينا التفكير في المباراة والجميع يركز على المباراة، أنا أقرر فقط من سيكون القائد عندما أصل إلى الملعب لذلك لا أعرف التشكيلة. هذا ما كنت أفعله دائمًا وهذا ما سأفعله دائمًا. سيكون الأمر نفسه مع هذه المباراة".
وغاب رونالدو عن التشكيلة الأساسية للبرتغال أمام سويسرا ثم وجد نفسه في صدارة العناوين الرئيسية مرة أخرى بعد أن خرج من الملعب بمفرده بينما كان بقية زملائه يحتفلون
لكنه سعى إلى تبديد أي مخاوف من حدوث خلاف من خلال الإشادة بالفريق وسانتوس، وكتب عقب المباراة "يوم رائع للبرتغال، بنتيجة تاريخية في أكبر حدث في كرة القدم العالمية. عرض رائع لفريق مليء بالمواهب والشباب".
ومن المتوقع أن يكون رونالدو على مقاعد البدلاء عندما تواجه البرتغال منتخب المغرب في مباراة ربع النهائي يوم السبت.