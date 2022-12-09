كريستيانو رونالدو يتسبب بمشكلة جديدة في معسكر البرتغال

أثار كريستيانو رونالدو الكثير من التوتر داخل معسكر البرتغال في كأس العالم في قطر مع تساؤل زملائه في الفريق عن سبب كون مديره الشخصي - ريكي ريغوف - جزءًا من بعثة الفريق في المونديال.

وتعرض رونالدو لانتقادات شديدة في قطر بعد اعتراضه على استبداله خلال الخسارة 1/2 أمام كوريا الجنوبية في دور المجموعات الأمر الذي أثار غضب مدربه فرناندو سانتوس.