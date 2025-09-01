تبحث عن المال.. والدة لامين يامال تنقلب على صديقته نيكي

كتب: نور الدين ميفراني

تثير علاقة النجم الإسباني لامين يامال مهاجم برشلونة والمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول كثيرًا من الجدل، وآخرها، حديث والدة اللاعب الشاب عن تلك العلاقة.

وتثار الشكوك حول هدف الطرفين منها رغم كون العلاقة تأكدت أخيرًا.

لامين يامال البالغ من العمر 18 عامًا، أكد علاقته مع نيكي نيكول، بعدما ظهر معها في صورة رومانسية في عيد ميلادها الخامس والعشرين.

في الصورة، يبدو يامال أنيقًا بقميص أسود، فيما تتألق نيكي بإطلالة جذابة، إذ تنظر إلى الكاميرا وهي تمسك بيده، ولا يستطيع التوقف عن الابتسام وهو يلف ذراعه حولها، وأمامهما كعكة عيد ميلادها.

شكوك في نوايا نيكي نيكول تجاه يامال

وعلق بعض المؤثرين واليوتوبرز على العلاقة وشككوا في نوايا المغنية الأرجنتينية واتهموها بالبحث عن الشهرة على حساب النجم الإسباني الصغير.

كما تحدث المغربي منير نصراوي والد لامين يامال سابقا عن علاقات ابنه وقال: "لا أعرف نيكي نيكول ولا أي شيء عنها، ولا حتى شكلها وإن كانت تواعد شخصا ما، بصراحة أنا استمتع لنوع آخر من الموسيقى، لا يمكنني مراقبة لامين، إنه يستمتع بحياته".

فيما لم يخرج أن تعليق رسمي من والدة اللاعب شيلا إيبانا التي تنحدر أصورلها من غينيا الاستوائية.

لكن بعض منصات التواصل أظهر رأي والدة يامال رأيها في المغنية الأرجنتينية وقالت: "إنها تبحث عن المال".