تجاوز رود فان نيستلروي.. هالاند يواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي

ولم يسجل أي لاعب أهدافًا على ملعبه في موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي أكثر من هالاند الذي سجل 16 هدفًا في 11 مباراة على ملعب الاتحاد هذا الموسم معادلًا رقم سيرجيو أغويرو موسم 2011/2012.

ويسير هالاند على الطريق الصحيح لكسر الرقم القياسي والمسجل باسم المصري محمد صلاح حين سجل 32 هدفًا في موسم مكون من 38 مباراة في موسم 2017/2018 ليكون أكثر من سجل في موسم واحد في حقبة الدوري الممتاز، وأن يكون أكثر من سجل أهدافًا في موسم واحد بدوري الأضواء منذ إحراز جيمي جريفز لاعب تشيلسي 41 هدفًا في موسم 1960/1961.

وقلص مانشستر سيتي حامل اللقب الفارق مع آرسنال المتصدر إلى نقطتين، لكن الفريق اللندني خاض مباراتين أقل، ويلتقي اليوم الأحد مع مانشستر يونايتد في قمة الجولة.