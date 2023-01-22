تجاوز رود فان نيستلروي.. هالاند يواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي
واصل النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سجل "هاتريك" في مرمى ولفرهامبتون واندرارز اليوم الأحد.
وقالت شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات إن هذا الهاتريك هو الرابع لهالاند في الدوري الممتاز خلال 19 مباراة فقط، ليحطم رقم الهولندي رود فان نيستلروي مهاجم مانشستر يونايتد السابق الذي سجل أربع ثلاثيات "هاتريك" خلال 65 مباراة في المسابقة.
وتفوق هالاند على نيستلروي وكذلك لويس سواريز الذي سجل 4 هاتريك خلال 81 مباراة مع ليفربول وآلان شيرر خلال 86 مباراة وروبي فاولر خلال 89 مباراة.
وجاء هدف هالاند الأول في الدقيقة 40 بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من كيفين دي بروين، قبل أن يحرز هدفه الثاني من ركلة جزاء بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني وبعدها بأربع دقائق اختتم الهاتريك.
ورفع هالاند رصيده إلى 25 هدفًا ويتقدم بفارق 10 أهداف عن هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير الذي سجل 15 هدفًا، ثم 13 هدفًا لإيفان توني لاعب برينتفورد، و11 هدفًا لألكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام.
وصنع دي بروين المزيد من التمريرات الحاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا (16 تمريرة)، حيث أدت سبع من هذه التمريرات إلى تسجيل أهداف هالاند.
ولم يسجل أي لاعب أهدافًا على ملعبه في موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي أكثر من هالاند الذي سجل 16 هدفًا في 11 مباراة على ملعب الاتحاد هذا الموسم معادلًا رقم سيرجيو أغويرو موسم 2011/2012.
ويسير هالاند على الطريق الصحيح لكسر الرقم القياسي والمسجل باسم المصري محمد صلاح حين سجل 32 هدفًا في موسم مكون من 38 مباراة في موسم 2017/2018 ليكون أكثر من سجل في موسم واحد في حقبة الدوري الممتاز، وأن يكون أكثر من سجل أهدافًا في موسم واحد بدوري الأضواء منذ إحراز جيمي جريفز لاعب تشيلسي 41 هدفًا في موسم 1960/1961.
وقلص مانشستر سيتي حامل اللقب الفارق مع آرسنال المتصدر إلى نقطتين، لكن الفريق اللندني خاض مباراتين أقل، ويلتقي اليوم الأحد مع مانشستر يونايتد في قمة الجولة.