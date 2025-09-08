بعد التعادل مع غينيا.. ماذا يحتاج منتخب الجزائر ليتأهل رسميًا لكأس العالم؟

أخفق المنتخب الجزائري في حسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد تعادله (0 ـ0) أمام مضيفه منتخب غينيا، في مدينة الدار البيضاء المغربية، اليوم الاثنين.

وكان منتخب موزمبيق فاز أمام بوتسوانا، في وقت سابق اليوم عن مباراة غينيا والجزائر؛ وهو ما وضع ضغطًا أكبر على منتخب محاربي الصحراء الذي أصبح من غير الممكن احتفاله بالتأهل رسميًا حتى في حال الفوز.

ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى 19 نقطة متقدمًا بفارق 4 نقاط عن موزمبيق وأوغندا اللذين حققا الفوز اليوم، ليتأجل الحسم في البطاقة المؤهلة لكأس العالم عن المجموعة السابعة.

ولم يقدم لاعبو المدرب فلاديمير بيتكوفيتش أداء جيدًا في المباراة، في حين كانت غينيا قريبة من هز الشباك في أكثر من مناسبة؛ إذ أنقذ يوسف عطال والحارس قندوز المنتخب الجزائري من هدفين في الدقيقتين 55 و 76 بعد هجمات متتالية لرفاق عبدولاي توري.

وبعد اكتمال مباريات الجولة الثامنة أصبح ترتيب المجموعة السابعة كالتالي:

1 ـ الجزائر 19 نقطة

2 ـ موزمبيق 15 نقطة

3 ـ أوغندا 15 نقطة

4 ـ غينيا 11 نقطة

5 ـ بوتسوانا 9 نقاط

6 ـ الصومال 1 نقطة.

ويحتاج المنتخب الجزائري إلى فوز واحد في مباراتيه المقبلتين للتأهل رسميًا للنهائيات، بقطع النظر عن نتائج المباريات الأخرى.

أما تعادل الجزائر في مباراته المقبلة أو الخسارة فيمكن أن يفتح باب التأهل لرفاق رياض محرز، شرط تعثر منتخبي موزمبيق وأوغندا في مباراتيهما المقبلتين.

وتلعب الجزائر أمام الصومال خارج قواعدها، ثم تستقبل أوغندا على التوالي في الجولتين التاسعة والعاشرة (الأخيرة) من التصفيات يومي 6 و10 أكتوبر 2025.