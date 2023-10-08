بعدما أوقفه حارسه الشخصي.. ميسي يلتقط صورة مع طفل اقتحم الملعب (فيديو)

حرص الأرجنتيني ليونيل ميسي على تحقيق حلم طفل صغير اقتحم ملعب مباراة إنتر ميامي ضد سينسيناتي، في اللقاء الذي جمعهما، فجر اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وعاد ميسي إلى الملاعب بعد غياب 17 يومًا للإصابة، إلا أنه لم يتمكن من تجنب هزيمة فريقه إنتر ميامي أمام سينسيناتي متصدر القسم الشرقي 0-1 ليفشل في التأهل إلى الأدوار الإقصائية بالدوري الأمريكي.