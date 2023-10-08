بعدما أوقفه حارسه الشخصي.. ميسي يلتقط صورة مع طفل اقتحم الملعب (فيديو)
حرص الأرجنتيني ليونيل ميسي على تحقيق حلم طفل صغير اقتحم ملعب مباراة إنتر ميامي ضد سينسيناتي، في اللقاء الذي جمعهما، فجر اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.
وعاد ميسي إلى الملاعب بعد غياب 17 يومًا للإصابة، إلا أنه لم يتمكن من تجنب هزيمة فريقه إنتر ميامي أمام سينسيناتي متصدر القسم الشرقي 0-1 ليفشل في التأهل إلى الأدوار الإقصائية بالدوري الأمريكي.
وعقب نهاية المباراة التقطت عدسات المصورين فيديو لطفل يرتدي قميص إنتر ميامي يقتحم الملعب ويركض ناحية ميسي، ليقوم الحارس الخاص لميسي، ياسين شويكو، بإيقاف المشجع الصغير، ولكن لم يعامله بعنف بل قام بإيصاله إلى النجم الأرجنتيني.
وقام ميسي بالفعل بتحقيق حلم الطفل والتقط صورة سيلفي معه والتوقيع على القميص الخاص به.
وخطف حارس ميسي الشخصي الأنظار خلال الفترة الماضية، حيث يرافق النجم الأرجنتيني كظله في كل مكان بالملعب، واضطر أكثر من مرة للتدخل بالفعل خلال مجريات بعض المباريات للإمساك بمشجعين اقتحموا الملعب وإبعادهم عن النجم الأرجنتيني.
وتعد هزيمة اليوم هي الأولى لإنتر ميامي في مباراة تحظى بمشاركة ميسي الذي عاد بعد غياب 4 مباريات ولعب 36 دقيقة في اللقاء، وشارك في الشوط الثاني آملا في مساعدة الفريق في الحفاظ على فرص التأهل للأدوار الإقصائية.
وأحرز هدف فوز سينسيناتي في المباراة الأرجنتيني ألبارو بارييل بالدقيقة الـ78، ليتجمد رصيد إنتر ميامي عند 33 نقطة في المركز قبل الأخير بالقسم الشرقي ويخسر فرص التأهل للأدوار الإقصائية قبل جولتين على نهاية الدور التمهيدي.
يذكر أن إنتر ميامي فاز في مباراة واحدة فقط من 6 بغياب ميسي للإصابة، وخسر في مباراة واحدة فقط من 13 في حضور النجم الأرجنتيني، ما يعكس الفارق الكبير الذي أوجده ميسي في تاريخ الفريق الأمريكي.